'128 milyar dolar' davasında CHP'ye 60 bin TL tazminat cezası

Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.