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'128 milyar dolar' davasında CHP'ye 60 bin TL tazminat cezası
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vekili Av. İsa Sinan Göktaş, '128 milyar dolar' iddiaları nedeniyle CHP'nin 60 bin Türk Lirası tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu. Öte yandan Göktaş, tazminat bedelinin Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.
Güncel 02.07.2022, 14:20
Göktaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz" ifadelerini kullandı.