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120 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Sisal Şans tarafından 31 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek ikramiye olan 120 milyon TL, 9 8 7 6 0 6 6 numaralarına isabet etti. Satılan tek çeyrek biletin sahibi 30 milyon TL’lik ikramiye kazandı. Amorti çıkan numaralar ise 4 ve 5 oldu.

Güncel 01.01.2022, 09:58
120 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango yılbaşı çekilişinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 120 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek çeyrek bilete çıktı. 30 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye ilk çekilişte İzmir Konak’tan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

Satılmayan diğer çeyrek biletlerin ikramiye tutarı ise hasılat payı olarak kamuya aktarılacaktır.   

Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar devam ediyor. Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden  ulaşılabilir.

Milli Piyango çekiliş kuralları neler?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. 

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.  

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye  https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.  

Tüm çekilişler canlı yayınlanır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır. 

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