112 yaşındaki Güllü nine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini böyle anlattı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 112 yaşındaki Güllü Kaya AK Parti'ye resmi üye oldu. AK Parti'nin ülke genelinde başlattığı üye kampanyasına katılarak 112 yaşında üye olan Güllü Kaya, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu sevgiyi anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını yanı başından ayırmayan Kaya, Erdoğan'ın fotoğrafını öperek dua etti.

“Bizim başımızdan giderse halimiz yaman”

Geçmişten bu yana AK Partili olan fakat ilk defa resmi üye olduğunu dile getiren Güllü Kaya, “Ben onu çok seviyorum. Siz bana geldiğiniz diye değil, oldubitti ben onun yolunda. Hepsi de benden olan uşaklarım da. Çok seviyorum ben Tayyip'i. Çok hizmetleri var. Vatana çok hizmet etti. Bilene helal olsun. Bilmeyene de haram olsun. Tayyip'in çok yerlerde hizmeti var ki adam akıllı. Bilenlere Allah daha fazla versin. Allah ömür versin. Allah yollarından ayırmasın. Tayyip'in ettiklerini bilmeyenlerin de Allah şeytandan ırak etsin. Tayyip bizim başımızdan giderse bizim halimiz yaman” dedi.

"Ölsem yine Tayyip için mezardan gelir oyumu veririm"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hizmetlerinden övgü ile bahseden Kaya, “Mezarda ölsem yine Tayyip için mezardan gelir oyumu Tayyip'e veririm. O hizmetleri bilmeyene Allah sorar. O Tayyip'in ettiği hizmetleri bilmeyip de başka yola sapana Allah bir bir sorar. Biz daha önce duymadık. 7 minareli cami yaptırdı. Torunum götürdü bizi geçirdi, köprüden geçerken korktum denizin üstünde. Çok vatana hizmet etti” diye konuştu.

“Teyzemiz bize moral oldu”

112 yaşındaki Güllü Kaya'yı ziyaret eden AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Ekrem Karahan ise “Ülke genelinde başlatmış olduğumuz üyelik çalışmasına Çayırova'dan da teyzemiz örnek oldu. Allah kendisinden razı olsun, Allah sağlık sıhhat uzun ömürler nasip etsin. Bu bizi çok mutlu etti. Fakir, fukaranın, dünya mazlumlarının umudu olmuş genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gurur duyuyoruz. 7'den 77'ye herkesin sevgisini kazandı. Herkesin gönlünde taht kurdu. Teyzemizde bunun canlı örneğidir. Cumhurbaşkanımızla alakalı düşüncelerine şahit oldunuz. Bizde partimize güç vermek adına sahada çalışıyoruz. Bu noktada teyzemiz de bize moral oldu” şeklinde konuştu.