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112 Çağrı Merkezi'nde deprem anları kamerada

112 Çağrı Merkezi'nde deprem anları ve oluşan panik böyle görüntülendi.

Güncel 04.11.2020, 20:28
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