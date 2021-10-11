11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü neden kutlanıyor?

2012 yılında Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından tarafından alınan bir kararla 11 Ekim, Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanamaya başlandı.

Her yıl dünya çapında kutlanan bu gün ile kız çocuklarının cinsiyetlerinden ötürü maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Kararda, Birleşmiş Milletler Bin Yıl Kalkınma Hedeflerine ulaşılması ve kız çocuklarının kendilerini etkileyecek kararların alınmasına katılımı açısından kız çocuklarının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin ve onlara yatırım yapılmasının son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına karşı ayrımcılık ve şiddeti önleyeceği, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağı belirtilmiştir.



Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konuları da Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında gündeme taşınmaktadır.