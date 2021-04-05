104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi

104 emekli amiralin cumartesi gecesi yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler art arda geldi. Bildirideki dikkat çeken detaylar sonrası dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

10 AMİRAL GÖZALTINDA

Bildiriyi TCK'nın 316. maddesi kapsamında soruşturan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği, o isimlerin ifadeye çağrılacağı bildirilmişti. Bu gelişmeler sonrası sabah saatlerinde imza atan amirallerden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alındı. Yaş haddinden dolayı 3 gün içerisinde Emniyet'e gelmeleri için Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat'a da tebligat yapıldığı öğrenildi.

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, gece yarısı yayımlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

AK PARTİ MYK BİLDİRİ GÜNDEMİYLE TOPLANIYOR

Bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, dün canlı yayına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti MYK'nın Montrö bildirisi gündemiyle bugün 18.00'de toplanacağını belirtip, "Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir" demişti.

CUMHURBAŞKANI DA BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 104 emekli amiralin gece yarısı Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu yayımladığı bildiri üzerine açıklamalarda bulanacağı tahmin ediliyor.(haberler.com)