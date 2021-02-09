101 YIL ÖNCE MARAŞ’TA YAZILAN DESTAN ETKİNLİKLERLE KUTLANIYOR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 5-12 Şubat tarihleri içinde planlanan Kurtuluş Haftası etkinlikleri Cuma Namazı sonrasında düzenlenen Flashmob gösterisiyle başladı. Mehmet Ali Kısakürek’in Alem-i İslam’a Hitap Beyannamesini okumasının canlandırıldığı anlar meydanda bulunan insanlar tarafından ilgiyle izlendi. Büyük bir merak ve şaşkınlıkla izlenen sokak gösterisi duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Meydanda toplanan insanlar, Mehmet Ali Kısakürek ve arkadaşlarının çağrısıyla tıpkı 101 yıl önce olduğu gibi kaleye doğru yürüdüler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş’ın kurtuluşu Anadolu’ya ilham vermiştir. Ecdadımızı rahmetle anıyoruz. İstiklal İlham Verir” ifadelerini kullandı.