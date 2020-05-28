1003 şükür kurbanı kesilecek

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer birçok önlemler almıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı.

Alınan tedbirler sonucu vaka sayılarındaki düşüş ve iyileşen hasta sayılarındaki artış günden güne daha iyi olurken, Türkiye'de normalleşme süreci yavaş yavaş başladı.

ALİ ERBAŞ FATİH CAMİSİ'NDE

Camilerde ara verilen cemaatle ibadete, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldıracağı cuma namazıyla başlanacak.

İSTANBUL'UN FETİH GÜNÜ...

Erbaş, yarın cuma namazının kılınacağına değinerek, "Yarın inşallah İstanbul'da Fatih Camisi'nde cuma namazını kılacağız. Tabii 29 Mayıs İstanbul'un fetih günü, 29 Mayıs'ın sembolü de Fatih Sultan Mehmet'tir. Onun türbesinde aynı zamanda okunan hatimlerin de duasını yapacağız. Fetih, 'açılış', 'açış' demektir. Cemaatle ve cuma namazına ara verilmiş olan camilerimizin açışılıyla sanki bu ilk cumayı Fatih Camisi'nin bahçesinde, avlusunda kılmanın daha uygun olacağı düşüncesiyle orada olacağız. Belki önümüzdeki, belki daha sonraki haftalarda Sultan Ahmet Camimizin avlusunda, meydanında cuma namazı kılmayı planlıyoruz.

1003 ŞÜKÜR KURBANI KESİLECEK

İnşallah yarın bütün illerimizde, ilçelerimizde müftülüklerimizin merkez camilerinde, camilerimizden ayrı kalışımız ve yeniden buluşmuş olmamızın şükrünü eda etmek için 1003 müftülüğümüz 1003 şükür kurbanı kesecek ve fakir fukara insanlara bu kurban etleri ikram edilecek. Yine ülkemizin bütün il ve ilçelerinde aynı zamanda hatim duaları da yapılacak. Türkiye Diyanet Vakfımız bu şükür kurbanı edasını organize ediyor. Vakfımızın genel merkezi ve şubeleri iş birliğiyle yarın saat 11.00'de ilimizin ve ilçemizin merkez camilerinde 1003 kurban kesilecek, inşallah fakir fukara kardeşlerimize ikram edilecek." dedi.

"TEDBİRİMİZ TEK KİŞİLİK SECCADELER"

Erbaş, cami ve mescitlere gelecek kişilerin yanlarında kişisel seccadelerini getirmelerinin talep edildiğini veya imkanlar dahilinde müftülükler tarafından tek kullanımlık seccadelerin temin edilerek kullanıma sunulacağını aktararak, "Benim buradan tavsiyem, herkesin evinden özel seccadesini alıp camiye gelmesi ya da namaz kılacağı açık alana gelmesidir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Bizim ikinci tedbirimiz yani tek kişilik seccadeler, bunlar olur ya birisi seccade edinememiş, evinden getirememiş ya da evine gidememiş olabilir. Onlarla ilgili ilave tedbirdir bu ama esas buradaki tavsiyemiz, herkes evinden, iş yerinden, her nereden geliyorsa, özel seccadesini alıp camiye ya da namaz kılacağı yere gelmesidir." dedi.

"MASKEMİZİ TAKIP, CAMİYE ÖYLE GELELİM"

Maske kullanımına da dikkat çeken Erbaş, "Bir de maske çok önemli. Maskemizi evimizden çıktığımız anda takacağız, evimize girdiğimiz ana kadar çıkarmayacağız. Tedbir ve virüsün bulaşmasını önleme açısından en önemli vasıta maskelerdir. Maskemizi kullanalım sonra abdestimizi alıp camiye gelelim. 'Camiye gideyim de caminin şadırvanında, lavabosunda abdestimi alayım.' gibi bir düşünceyle hareket etmeyelim. Evimizde, iş yerimizde abdestimizi alıp camiye öyle gelelim." dedi.