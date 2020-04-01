Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020 EKOVİTRİN 2019
BİST
88864
ALTIN
339.697
DOLAR
6.6704
STERLİN
8.2566
EURO
7.2873

1000 TL'lik yardım bugün başlıyor

2 milyon 111 haneye 1.000'er TL nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde 4 ve 9 olanlara 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

1000 TL'lik yardım bugün başlıyor

2 milyon 111 haneye 1.000'er TL nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün, 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3'ünde 3 ve 8 olanlar 4'ünde 4 ve 9 olanlara 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

01 Nisan 2020 Çarşamba 10:09
2040 Okunma
1000 TL'lik yardım bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un duyurduğu 2 milyon 111 haneye 1.000'er TL nakdi destek ödemeleri bugün başlıyor.

Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı gibi düzenli merkezi sosyal yardım alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

ÖDEME YARIN BAŞLIYOR

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlara bugün 1 ve 6 olanlara yarın, 2 ve 7 olanlara 3'ünde 3 ve 8 olanlara 4'ünde 4 ve 9 olanlara 5'inde ödeme yapılacak. PTT Kartı olanlar 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca; - 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
veya - 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.

Ödeme Tarihleri
Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,
1 ve 6 olanlar 2'sinde
2 ve 7 olanlar 3'ünde
3 ve 8 olanlar 4'ünde
4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.''

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 Nisan'da neden şaka yapılır? 1 Nisan'ın tarihi....
1 Nisan'da neden şaka yapılır? 1 Nisan'ın tarihi....
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...
Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Son rakamlar...
Fırtına ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı...
Fırtına ve yağmur geliyor! Meteoroloji uyardı...

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim