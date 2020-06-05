Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

10 millet bahçesi daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi - Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım." ifadelerini kullandı. "Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız." diyen Erdoğan, "Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz olacak." diye konuştu.

10 millet bahçesi daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi - Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım." ifadelerini kullandı. "Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız." diyen Erdoğan, "Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz olacak." diye konuştu.

05 Haziran 2020 Cuma 15:50
2027 Okunma
10 millet bahçesi daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa katıldı

Bugün, Dünya Çevre Günü'nde, Ankara Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Millet Bahçesi'nde düzenlenen törenle İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin toplu açılışı yapılıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçeleri'nin toplu açılış töreninde konuşuyor.

"AMACIMIZ 5 YILDA 1.5 MİLYON YAPIYI DÖNÜŞTÜRMEK"

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Millet Bahçelerini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açmaktan ayrıca  mutluluk duyuyorum.

İnşaasında görev alan herkesi tebrik ediyorum.

Bu tesisler iftihar edilecek eserlerdir. 

Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz.

1990'lı yıllara Türkiye bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir.

İBB Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı.

İşe en acil ihtiyaçlardan başladık. 

İstanbul'da KİPTAŞ, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla konut üretmemizin nedeni budur.

Hem artan nüfusun ihtiyaçları karşılanmış hem de depreme dayanıksız yerleşim alanlarında büyük bir dönüşüm başlatılmıştır.

Ülkemizde depreme hazırlık planları çerçevesinde, dönüştürülmesi gereken 6.5 milyon üzerinde yapı vardır. 

Amacımız bunlardan aciliyet arzeden 1.5 milyon yapının dönüşümünü 5 yılda tamamlamaktır.

Millet Bahçeleri tespit sonrasında geliştirdiğimiz projelerdir.

Allah'ın izniyle, 2023 yılına kadar 81 ilin tamamını Millet Bahçeleri ile donatmış olacağız.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ İPTAL EDİLMESİ

Koronavirüs salgını bize bir gerçeği daha gösterdi. Her yerde işlerin yolunda gittiği dönemde dahi, ülke enerjisinin heba edilip nasıl geride bırakıldığını şimdi daha iyi anlıyoruz.

Her alanda ülkemize kazandırdığımız eserler sayesinde, bu kısır döngüyü kırdık.

Salgın krizinden en az hasarla çıkmasını son 18 yıldaki hazırlıklara borçluyuz. 

Hiç kimse son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 83 milyon hep birlikte iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, iyi ki bu ülkenin vatandaşıyız dediğimizi inkar edemez.

Tüm Türkiye'de uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Geçtiğimiz haftaki sınırlamanın ardından bu yöntemi düşünmüyorduk. Bir ara 700'lere düşen vaka sayısı 1000'li rakama dayandı. Bunun üzerine sokağa çıkma kısıtlaması tedbirini gündemimize almak durumunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı dün gece ilan edildi. Bu 15 şehir başta olmak üzere, vatandaşlardan aldığımız değerlendirmelerde bizi kararı tekrar gözden geçirmeye yöneltti.

Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından, günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşların sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etme kararı aldık.

Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız.

Kurallara uyulmazsa kısıtlamalar kaçınılmaz olacak.

Vatandaşlarımız maske-mesafe kuralına uymalı.

"ILISU BARAJI'NA VEYSEL EROĞLU'NUN ADINI VERDİK"

Gelişmiş ülkelerde bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşlarımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık.

Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Şu kısa sürede bir taraftan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptık. Bunun dışında 45 günde 1008 odalı hastanelerin açılışını yaptık.

Salgın döneminde ülkemize en modern hastaneler kazandırdık. Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Adını da geçmişte yine bizim özellikle İstanbul'da İSKİ Genel Müdürüm olan daha sonra bizim özellikle Tarım Orman Hayvancılık Bakanımız olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun adını verdik.

"YATIRIMLARIMIZI KİMSEDEN PARA DİLENMEDEN YAPIYORUZ"

Askerlerimiz Suriye'de, İdlib'de ve son dönemde Libya'da destanlar yazıyor. Kendi imkanlarımızla terörle mücadeleyi yürütüyoruz.

Salgın sürecinde yaptığımız bu yatırımların önemi çok büyük. Kimseden para dilenmiyoruz, yatırımlarımızı kendimiz yapıyoruz.

Dünyaya örnek bir ülke olacaksak eserlerinizi oluşturmalısınız. Bu eserler de bu yaptıklarımızla ortaya çıkıyor.

"CUMARTESİ-PAZAR KISITLAMASI KALDIRILMIŞTIR"

Cumartesi - Pazar kısıtlaması kaldırılmıştır. Bunu tekrar tekrar duyurmuş olayım. 

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği mülteciler kurtarıldı
Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden başladı
Yasak kalktı, ölüme meydan okuyan atlayışlar yeniden başladı
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak
YKS'ye girecek öğrenciler dikkat! Nüfus müdürlükleri kimlik kartı başvuruları için cumartesi açık olacak
Bakan duyurdu: Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz
Bakan duyurdu: Vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine seferleri artırıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesindeki toplantıya telefonla katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır bölgesindeki toplantıya telefonla katıldı
Cumhurbaşkanı açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağını iptal ettim'
Cumhurbaşkanı açıkladı: 'Sokağa çıkma yasağını iptal ettim'
İstanbul'da asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler
İstanbul'da asker uğurlama eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler
Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı?
Hafta sonu bakkal ve marketler açık olacak mı?
18 yaş altı sokağa çıkma izni yarın (5 Haziran) var mı? 18 yaş altı izin hangi saatler arasında?
18 yaş altı sokağa çıkma izni yarın (5 Haziran) var mı? 18 yaş altı izin hangi saatler arasında?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirme amacına vakfedildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17 projenin 8'i sadece aşı geliştirme amacına vakfedildi
O taksicinin ruhsatı iptal edildi!
O taksicinin ruhsatı iptal edildi!
Soner Yalçın'ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı
Soner Yalçın'ın villasına gelen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri kapıda kaldı
Terhis olan torunuyla kucaklaşamayan karantinadaki babaanne: '6 aydır görmedim, sarılmadan olmuyor'
Terhis olan torunuyla kucaklaşamayan karantinadaki babaanne: '6 aydır görmedim, sarılmadan olmuyor'
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hazal Nehir: "Hayalim dünyadaki kadınlara ilham olmak"
Hazal Nehir: "Hayalim dünyadaki kadınlara ilham olmak"
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?
65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? 65 yaş üzeri sokağa çıkma izni ne zaman?
Bakan Koca açıklama yaptı: Sokağa çıkma yasağı yok
Bakan Koca açıklama yaptı: Sokağa çıkma yasağı yok
GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HAREKETLER BUNLAR...
GÖRMEK İSTEDİĞİMİZ HAREKETLER BUNLAR...
Weidmüller, u-control 2000 web ve u-create web yazılım portföyü ile uygun mühendislik ortamında esnek bir kontrol sistemi sunuyor
Weidmüller, u-control 2000 web ve u-create web yazılım portföyü ile uygun mühendislik ortamında esnek bir kontrol sistemi sunuyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim