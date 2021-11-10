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10 KASIM’DA NELER YAŞANDI?

Her yıl 10 Kasım saat 9’u 5 geçe sirenler çalınıyor ve hayat bir dakika boyunca duruyor… Büyük matem ve hüznün her yıl saat 9’u 5 geçe sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca durdurularak anılıyor. Peki, 10 Kasım’da neden siren çalınır? 10 Kasım 1938’de neler yaşandı? İşte 10 Kasım’ın önemi ve anlamı ile ilgili detaylar..

Güncel 10.11.2021, 00:17 10.11.2021, 00:32
10 KASIM’DA NELER YAŞANDI?

10 Kasım saat 9’u 5 geçe her yıl Türkiye’de sirenler çalınıp hayat bir dakika boyunca duruyor. İşte, Türkiye’nin 81 yıldır hüzün ve özlemle sirenler çalıp hayatı bir dakika boyunca durdurarak tekrar tekrar hatırladığı o kara gün ve saatte yani 10 Kasım 1938 saat dokuzu beş geçe yaşananlar…

10 KASIM’DA NEDEN SİRENLER ÇALINIR?

10 Kasım Atatürk’ün Anma Günü’nde siren çalınması Atatürk’e duyulan sevgi, saygı ve minnetin göstergesidir. Saatler 9.05 geçe gelen siren sesi 1 dakikalık saygı duruşunun habercisidir. Siren sesleri ise belediye binaları, okul binalarından yada ilin idari birimlerinin hoparlörlerinden gelir.

10 KASIM’DA NELER YAŞANDI?

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlık sorunları 1937 yılından itibaren sıklaşmaya başladı. Ölüm yılı olan 1938'in ilk zamanlarında Mustafa Kemal Atatürk'e siroz hastalığı teşhisi konuldu. Türk doktorların yanı sıra Avrupa'da da alanında uzman doktorlar getirildi ve Mustafa Kemal Atatürk'e tedavi uygulanmaya başlandı.

Mustafa Kemal Atatürk, 1 Kasım 1938 tarihinde, TBMM'nin açılışına hastalığı sebebiyle katılamadı. Fakat uygulanan tedavilere ne yazık ki cevap veremeyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü sabahı saat 09:05'te İstanbul'un Beşiktaş ilçesi sınırlarında yer alan Dolmabahçe Sarayı'nda son nefesini vererek hayata gözlerini yumdu.

16 Kasım 1938 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün tabutu, Türk bayrağı ile örtülmüş bir katafalk üzerine konuldu ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki büyük tören salonuna yerleştirildi. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez görmek isteyen herkes Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 20 Kasım 1938 tarihinde çok büyük bir tören, acı ve hüzünle başkent Ankara'ya gönderildi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi 21 Kasım 1938 günü Ankara'da düzenlenen görkemli bir tören eşliğinde geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne kaldırıldı. Törende halkın ve önemli Türk isimlerin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen birçok yabancı askeri birlik de bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'da yer alan Anıtkabir, Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarıdır. 10 Kasım 1953 günü Mustafa Kemal Atatürk'ün cenazesi kendisi için yaptırılan Anıtkabir'e taşınmıştır ve ebedi olarak toprağa verilmiştir. Anıtkabir'in yapımına 9 Ekim 1944 tarihinde başlanmış, 1 Eylül 1953 yılında yapımı tamamlanmıştır.

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