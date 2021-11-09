10 Kasım'da tatil olacak mı?

10 Kasım günü Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yıl dönümünde saygı ve özlemle tüm yurtta anılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, 10 Kasım tatil olmayacak. 10 Kasım günü okullar, bankalar açık olacak ve normal mesai saatleri ile işleyişine göre devam edecek.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 Kasım resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl Atatürk’ü anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.

Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09:05'te birçok kurumda siren sesleri ve saygı duruşu ile anma töreni gerçekleştirilecek.