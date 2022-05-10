10-16 Mayıs Engelliler Haftası anlam ve önemi nedir?
10 - 16 Mayıs Engelliler Haftası, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında alınan bir kararla resmileşmiştir ve kutlanmaya devam edilmektedir. Engelli, bir ya da birden çok organını kullanamaz durumda olan kimsedir. Engellilik, engelli olanın elinde olan bir şey değildir. Bu nedenle onları düşünmek, engellilere her konuda yardımcı olmak insanlık görevlerimizdendir. Engelliler haftası kutlu olsun. Bu önemli haftayı sevdiklerinizle birlikte kutlamak için en güzel farkındalık sözleri ve engelliler günü mesajlarını sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar...
ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Her yıl, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan Engelliler Haftası, farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.
Engelliler Haftası süresince engellilerin sorunları ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonlarda bu konular hakkında programlar yayınlanmakla birlikte; okullarda aynı şekilde bu konuya dikkat çekilmektedir.
10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış
ENGELLİLİK ÇEŞİTLERİ
Görmeyenler.
İşitme ve konuşma özürlüleri.
Ortopedik (Ayağı olmayan, kolu olmayan veya bir organı engelli olanlar.)
Zekâ ve ruhsal özrü bulunanlar.
Yaşlı veya güçsüzler.
Korunmaya muhtaç özürlü çocuklar.
ENGELLİLER HAFTASINA ÖZEL MESAJLAR
- Sen, ben yok. Engelin yok. Biz varız, sevgi var. İyi ki varsın...
- Engelliler yalnızca bir gün değil, her gün anlaşılmalı. Duyguları paylaşmak en güzel mucize...
- Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.
- Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.
- Engel değil gülmeye hiçbir engel, sen iste yeter. Hiçbir engel duramaz önünde, başarmak dünyaya bedel!
- Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir. Tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Haftası kutlu olsun.
- Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.
- Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.
- Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.
- Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.
- Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.
- Asıl engel cehalettir.