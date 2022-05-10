10-16 Mayıs Engelliler Haftası anlam ve önemi nedir?

ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN, NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Her yıl, Mayıs ayının 10-16 tarihleri arasında kutlanan ve Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülkede aynı tarihlerde başlayan Engelliler Haftası, farkındalığı artırmayı amaçlamaktadır.

Engelliler Haftası süresince engellilerin sorunları ve engellilerin eğitimi gibi konuların üstünde durulmaktadır. Radyo ve televizyonlarda bu konular hakkında programlar yayınlanmakla birlikte; okullarda aynı şekilde bu konuya dikkat çekilmektedir.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı 11 Mayıs Görmeyenler günü 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü 13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü 14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü 15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü 16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış

ENGELLİLİK ÇEŞİTLERİ

Görmeyenler.

İşitme ve konuşma özürlüleri.

Ortopedik (Ayağı olmayan, kolu olmayan veya bir organı engelli olanlar.)

Zekâ ve ruhsal özrü bulunanlar.

Yaşlı veya güçsüzler.

Korunmaya muhtaç özürlü çocuklar.

ENGELLİLER HAFTASINA ÖZEL MESAJLAR