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1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü 14. Yılında

Toplumun göz sağlığını korumaya yardımcı olmak üzere çalışan optisyenler ve gözlükçülerin günü bu yıl 14. kez kutlanıyor.

Güncel 01.06.2022, 15:28
1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü 14. Yılında

2008 yılından bu yana kutlanan 1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü’ne özel bir açıklamada bulunan Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın, “Optisyenlik ve gözlükçülük, halkın kaliteli bir görüşe ulaşması için önemli meslek alanlarından biri. Atasun Optik olarak mesleğin gelişimini hem eğitim hem de toplum sağlığı açısından çok önemsiyoruz. Optisyenlik bölümlerinde okuyan öğrencilere burslar, eğitimler, proje yarışmaları ve staj imkânları gibi destekler vererek mesleğin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz.  1 Haziran Gözlükçüler ve Optisyenler Günü vesilesiyle bu mesleğe katkı sunan tüm arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi. 

Atasun Optik CEO’su Nihat Aydın

#Gözlükçüler ve Optisyenler Günü #1 Haziran #Nihat Aydın
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