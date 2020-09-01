banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Plajlarda ücret alınması yasal mı?
Balıkçılar
Balıkçılar "Vira bismillah" diyerek sezona başladı
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Rusya'da korona virüs vakaları 1 milyonu geçti
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?
Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

1 Eylül Dünya Barış Günü neden kutlanıyor?

1 Eylül 1939 tarihinde 20. yüzyılın en kanlı savaşını başlatan Nazi orduları Polonya'ya saldırarak bir dünya savaşının başlamasına, bu süreçte milyonlarca kişinin ölümüne ve sakat kalmasına sebep olmuşlardı. 1 Eylül Dünya Barış Günü dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatıyor. İşte 1 Eylül Dünya Barış Günü hakkında merak edilenler...

Güncel 01.09.2020, 15:57
4
1 Eylül Dünya Barış Günü neden kutlanıyor?

1 Eylül Dünya Barış günü, Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarihi unutmamak ve barışın önemini hatırlamak için ilan edildi. İşte 1 Eylül Dünya Barış günü kutlama mesajları ve anlam dolu tarihi…

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ TARİHİ

Eskiden Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi ülkeler barış içinde bir dünya mücadelesi görevini hatırlatmak amacıyla Almanya'nın 1939 yılında Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattığı tarih olan 1 Eylül'ü “Dünya Barış Günü” olarak ilan etmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1981'deki 57. birleşiminde, “Genel Kurul'un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı gününü”nü “Uluslararası Barış Günü” ilan etmiştir. Yıllar sonra Genel Kurul’un 7 Eylül 2001 tarih ve A/RES/55/282 sayılı kararı ile 21 Eylül’ü Barış Günü olarak kabul edilmiştir.

Birleşmiş Milletler, Barış Günü’nde, dünya çapında çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisi yolunda bilinçlenmeyi amaçlıyor. Her 21 Eylül'de, Birleşmiş Milletler Merkezi'ndeki “Barış Çanı” çalınıyor. Savaşlardaki insani kıyımın anısına Japonya tarafından yaptırılan bu çan, dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları bozuk paralarla üretildi. Çanın üzerine, “Çok Yaşa Mutlak Barış” yazısı kazındı.

1 EYLÜL DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MESAJLARI

*Ne yeşil bir zeytin dalı gibi baharlık ne de bir güvercin kanadı gibi hafiftir barış, bir bebeğin gülüşü gibi aydınlık aşk kadar güçlüdür barış 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

*“Yurtta sulh, Cihanda sulh” ilk defa Mustafa Kemal Atatürk tarafından 20 Nisan 1931’de dile getirilmiştir…Bu duygularla 1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu olsun.

‘Barış mutlak Barış’ Şartsız şurtsuz, amasız lakinsiz, derhal şimdi Barış. Merhaba Dostlar Savaşsız sömürüsüz, huzurun ve barışın olduğu güzel bir dünya dileğiyle, 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun.

*Irk, din, dil, fikir, zevk ve sınıf farklılıklarımızın gerçek zenginliğimiz olduğunu unutmadan saygı, sevgi, anlayış ve hoşgörü içinde bir gelecek adına 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun…

*1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutlar, tüm dünya mazlumlarının barış ve huzur içinde uyanacağı bir gelecek dileriz.

*Yurtta sulh, Cihanda sulh. / Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

Gülümsemenin dili, dini, ırkı yoktur. Tüm insanlar aynı dilde gülümser. Kimsenin gülüşü solmasın 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun

*Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında sevdalıların sevda sözleridir barış.

*“Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiirdir barış..”
Dünya barışı için Renk, Dil, Irk demeden Halaya hep birlikte Tutuşalım ..
Çocuklara bırakacağımız en değerli miras BARIŞ’tır.

*“Anne çiçeklere bak ne güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları seviyorum Yaşamayı seviyorum… Çok seviyorum!”

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 01 Eylül 2020
İmsak 04:54
Güneş 06:24
Öğle 13:09
İkindi 16:49
Akşam 19:44
Yatsı 21:09
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25