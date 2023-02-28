0850’li hatlardan yüksek gelirli iş teklifi ile dolandırıcılık!

0850 545 43 70 nolu hat üzerinden, seçtikleri telefon numaralarına “günlük 10 bin TL gelir” vadeden mesajlar atan dolandırıcılar, gönderdikleri bağlantıya tıklanması durumunda ise hazırladıkları senaryonun 2. perdesini sahneye koyuyor.

Büyük markaların isim ve siteleri taklit ediliyor!

Bağlantıdaki adrese tıkladığında, mağdurları +9893***66251 numaralı bir WhatsApp hesabına yönlendiren dolandırıcılar, mesajı alan kişiye; yarı veya tam zamanlı bir iş için çalışmak isteyip istemediğini soruyor. Kurban; iş ile ilgili detayları sorduğunda ise bu kez +2165***076 WhatsApp şirket hesabından büyük bir ayakkabı firmasının e-mağazacılık online iş alım görevlisi olarak çalıştığını ve isminin Melis A. olduğunu söyleyen bir kişiye yönlendiriliyor.

Şebeke adına görevli gibi davranan kadın, karşısındaki kişiye bir davetiye kodu göndererek ilgili linkten giriş yapmasını istiyor. Gönderilen linke tıklandığında ise yine ismi kullanılan büyük ayakkabı firmasının “vip” kodlu taklit sitesi açılıyor ve bazı bilgiler talep ediliyor.

Bu konuda mağdur edilen veya kişisel verilerinin ele geçirildiğinden endişelenen kullanıcılar; sikayetvar.com sistemine ekledikleri çözüm talepleriyle, konuyu Trend100 listesine taşımış durumda.