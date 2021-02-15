Zigana’da karne tatili sona erdi

Önceki yıllarda karne tatilinde onbinlerce kişiye ev sahipliği yapan Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi, bu tatilde de Covid-19 tedbirleriyle kısıtlı da olsa insanların stres attığı mekanların başında geldi.

Türkiye’nin ilk ve en önemli kayak merkezlerinden birisi olan 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde ki kayak pistlerinden üç haftalık uzun karne tatilinde hafta içinde herkes faydalanabilirken hafta sonları yalnızca otelde konaklayanlar faydalandı.

Bu yıl önceki yıllara göre kar yağışının az olması nedeniyle daha çok kızak sevenlerin uğrak yeri olan Doğu Karadeniz bölgesinin de en önemli kayak merkezinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tesis girişine paket servis ve çay servisi yapıldı.

Tesis işletmecilerinden Abdullah Eroğlu, 3 haftalık tatilde Covid-19 tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermelerine rağmen güzel bir yoğunluk yaşadıklarını söyledi.

Kayak alanlarının günü birlikçiler tarafından tercih edildiğini, daha çok çocuklu aileler olması nedeniyle kızak pistlerinin yoğun olduğunu kaydeden Eroğlu, yabancı turistlerin de tatilde sık sık Zigana’ya geldiğini, son günlerde hem konaklamalı hem de günübirlik olarak Afgan ailelerin tesise ilgi gösterdiğini söyledi.

Pandemi nedeniyle insanların dışarıya çıkmaktan korktuğunu dile getiren Eroğlu, “Bu yıl pandemiden dolayı biraz sıkıntılarımız var. İnsanlar dışarıya çıkmaya korkuyor. Gelenlere hizmet verirken gerekli önlemleri aldık ancak kar noktasında önceki yılları arıyoruz. Dışarıda paket servis yeri açtık gelenler mağdur olmasın diye. Çoban ateşi de yaktık. Günübirlik gelenlere otelde, kapalı alanlarda hizmet veremiyoruz. Dışarıda çay, kahve, içecek alabilecekleri veya paket olarak aperatif birşeyler alabilecekleri bir yer yaptık. Burayı tercih edenlerin çoğu yakın illerden gelen çocuklu aileler. Çoğu insan dikkat ediyor, girmemeye çalışıyor içeriye” dedi.