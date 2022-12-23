Yolcu otobüsüyle uyuşturucu taşırken polise yakalandılar

Gümüşhane’de polis uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelendikleri 2 kişinin çantasında 815 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı ve kullanımını önlemeye yönelik yaptıkları ortak çalışma neticesinde Trabzon’a giden bir yolcu otobüsünü Akçakale uygulama noktasında durdurdu. Otobüste durumlarından şüphelenilen ve daha önce uyuşturucu madde imal, ticaret, kullanma ve bulundurma suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen S.Ö ve E.Ö’nün çantasında arama yapan ekipler sırt çantasının içerisinde şeffaf poşet içerisinde çağın belalarından birisi olan sentetik uyuşturucu maddesi 820 gram Metamfetamini gazete kağıdına sarılı şekilde ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.Ö ve E.Ö hakkında ’Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adli işlem başlatılırken, Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.