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Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tali yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE 01.08.2022, 18:13
Virajı alamayan otomobil tali yola savruldu: 3 yaralı

Gümüşhane’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tali yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Emrullah Gök yönetimindeki 29 AF 546 plakalı otomobil, Tekke köyü girişinde virajı alamayarak tali yola savruldu. Yaklaşık 10 metre boyunca savrulan ve ters şekilde kalması nedeniyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Emrullah Gök ile yolcular Muhammet Gök ve Eren Gök yaralandı. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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