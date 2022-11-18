Virajı alamayan kamyonet şarampole devrildi: 1 yaralı

Gümüşhane’nin Akçahisar köyü mevkiinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçahisar köyü muhtarı Hamdi Akay, 24 DZ 242 plakalı kamyonetiyle kent merkezinden köyüne dönerken Gümüşhane-Bayburt karayolu Akçahisar köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole savruldu. Kazanın ardından olay yerine 112 acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.