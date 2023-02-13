Vali Taşbilek yardımların devam etmesi çağrısı yaptı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kahramanmaraş ve etrafındaki 10 ili etkileyen yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından vatandaşlardan bölgeye giden yardımların devam etmesini istedi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 depremlerin birinci haftasında gazetecilerle bir araya gelen Vali Taşbilek, bu bir haftalık süreçte Gümüşhaneli vatandaşların yardım edebilmek için olağanüstü fedakarlıklar yaptığını söyledi.

“Gümüşhane’nin her bir ferdinin çabasını görüyoruz”

Türk milletinin dardayken kendine uzanan eli asla unutmayacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Geçtiğimiz bir haftalık süreçte Gümüşhane insanı yüksek bir sevgi ve merhametle kardeşlerini kucakladı. Bütün Gümüşhanelilere müteşekkiriz, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gümüşhane’nin her bir ferdinin çabasını görüyoruz. Tarih bunu unutmayacak, oradaki insanlar da unutmayacak. Bir haftalık süreçte olağanüstü bir fedakarlıkla yürütülen çalışmaların bundan sonra da devam etmesi gerekiyor çünkü oradaki kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. 13,5 milyon insanımız bu depremden etkilendi” dedi.

“708 depremzede misafirimiz var”

An itibariyle deprem bölgesinden kendi imkanlarıyla Gümüşhane merkez ve ilçelerinde yakınlarının yanında, kamu misafirhanesi, otel ve KYK yurtlarında toplam 708 depremzede vatandaşın misafir edildiğini hatırlatan Vali Taşbilek, “Şehrimizde dayalı döşeli evlerinin anahtarlarını depremzedeler için bize teslim eden insanlarımız var. Sosyal incelemeciler evlerde kalanlarla ilgileniyor, ihtiyaçları sorup moral ve motivasyonlarını artırmak için gereken çalışmaları yapıyor. Deprem bölgesinden Gümüşhane’ye gelmek isteyen vatandaşlar için gerekli tüm tedbirleri aldık. Kredi Yurtlar Kurumuna ait bütün yurtlarımız, bütün misafirhanelerimiz, kamuya ait bütün tesislerimizi, uygulama otelimizi hazır halde tutuyoruz. Çok ciddi bir potansiyelimiz var. Özel sektöre ait otel, apart gibi planlamaları da yaptık. Gelecek kardeşlerimizi sıkıntıya sokmaksızın ne yapılabilecekse elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

“Bu yardımları azaltmadan o bölgeye ulaştırmamız gerekiyor”

Vali Taşbilek, vatandaşların yardımlarının geçen hafta olduğu gibi aksamadan daha da artırarak devam ettirilmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Orada kalan kardeşlerimizin sıkıntılarına merhem olabilmek, dertlerine deva olabilmek için bu çok önemli. Bu yardımları azaltmadan o bölgeye ulaştırmamız gerekiyor. Koli içerisinde dayanımı uzun, orada yemek yapmaya müsaade edecek kuru gıdalarımız, oradaki vatandaşlarımızın yeni kıyafet, iç çamaşırı, ayakkabı, ısınmaları için soba, odun, hijyen malzemeleri en önemlileri. En çok ihtiyaç olan malzemeler şuanda bunlar.”

Gümüşhane’den bugüne kadar deprem bölgesine çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile merkez, ilçe ve belde belediyelerinden, özel sektörden başta arama kurtarma faaliyetleri olmak üzere lojistik ve yardım malzemesi taşıma amaçlı 76 iş makinesi ve araç ile 105 personel görevlendirilmiş, vatandaşlar tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere yapılan çeşitli gıda, su, giyim, battaniye, çocuk bezi gibi yardım malzemeleri 208 tır ve kamyonla deprem bölgesindeki illere sevk edildi.