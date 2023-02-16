Vali Taşbilek “Tekrar gayret, ha gayret” diyerek yardım kampanyalarının devamını istedi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gümüşhane halkının gösterdiği duyarlılığı ve kadirşinaslığı hayatı boyunca unutamayacağını belirterek, “Tekrar gayret, ha gayret” sözleriyle yardım kampanyalarının devamını istedi.

Gümüşhane’de meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıf temsilcilerinin katılımıyla depremden etkilenen bölgedeki vatandaşlara yapılan yardımların sürdürülmesiyle ilgili Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplantı yapıldı.

“Gümüşhane’deki her bir birey bu işin bir yerinden tuttu”

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Taşbilek, “Yaşanan bu deprem bu ülkenin bir kıyametidir. Aynı günde ağır kış şartlarında 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 2 deprem yaşadık. Devlet millet sırt sırta, omuz omuza vererek bölgedeki yaraları el birliğiyle saracağız. Bu süreçte Gümüşhane’deki her bir birey bu işin bir yerinden tuttu. Ben Gümüşhanelilere bu konuda müteşekkirim. Gümüşhaneliler sınavını çok iyi verdi ve ben ömrüm boyunca geçtiğimiz haftayı unutmayacağım” dedi.

“Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz”

Yaşanan büyük felaket nedeniyle baş sağlığı dileklerini ileten Vali Taşbilek, “Rabbim milletimize birlik beraberlikle, devletimizle sırt sırta, omuz omuza bu sıkıntıları aşabilmeyi nasip etsin. Deprem anından itibaren yaptığınız bütün çalışmalarla, çabayla, gayretle, göstermiş olduğunuz büyük kardeşlikle güzel Gümüşhanelilerin her birinin hasletini sahaya yansıtarak memleketin diğer ucunda sıkıntı çeken kardeşlerimizin elinden tutma gayretiyle yaptığınız olağanüstü çalışmalardan dolayı hepinize hem devletimiz adına hem şahsım adına şükran ve minnetlerimi ifade etmek istiyorum. Sizlerin gösterdiği büyük kardeşlik yaraların orada ilk aşamada sarılmasında çok büyük fayda sağladı. Gümüşhane kendi cüssesinin kat be kat üzerinde fedakarlıkla, büyük çaba, sevgi, muhabbet ve çalışmayla kardeşlerinin elinden tuttu. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“Kardeşlerimizin bize ihtiyacı var”

Geçtiğimiz haftadan bugüne kadar Gümüşhane’den 178 kamyon ve 57 tırdan oluşan yardım malzemesi gönderdiklerini, bu sayıya küçük araçların ve bireysel gidenlerin dahil olmadığını dile getiren Vali Taşbilek, “Bu, bu şehrin ölçeğinde önemli bir rakam. AFAD acil gıdalarla ilgili liste yayınlıyor. O listeye göre hazırlık yapabiliriz. Kardeşlerimizin bize ihtiyacı var. Bu ihtiyaç bugünden yarına bitecek bir ihtiyaç değil. Biraz daha zorlayacağız. Dinamik bir şekilde yaza kadar onları desteklememiz lazım” ifadelerini kullandı.

“Bizim onların elinden tutmamız, destek olmamız lazım”

Devletin bölgede gerekli çalışmaları yaptığını fakat ayni yardım desteğinin durmaksızın devam ettirilmesi gerektiğine vurgu yaparak Gümüşhanelilerden geçtiğimiz hafta olduğu gibi AFAD’ın belirlediği ihtiyaç listelerine göre yardımlarını devam ettirmesini isteyen Vali Taşbilek, “Biraz daha gayretle ne yapabiliyorsak aynı fedakarlığımızı bir süre daha devam ettirmemiz, orayı diri tutmamız lazım. Oradaki insanların yaşadığı travmalar ortada. Bizim onların elinden tutmamız, destek olmamız lazım. Yiyecek, temizlik, kuru gıda, yeni elbise, ayakkabı, bot, mont, iç çamaşırı gibi eksikler var. Bizim en kolay yapacağımız gıda üzerine bir çalışma olacak. Koli sistemiyle bütün vatandaşlarımız el ele verelim” dedi.

“İzmit’teki dairemi depremzede vatandaşlarımız için bağışlıyorum”

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7,7 şiddetindeki ilk depreme annesi, eşi ve çocuklarının da Kahramanmaraş merkezinde yakalandığını belirterek, “Deprem sürecinde Gümüşhane olarak iyi bir imtihan verdik ve imtihanımız devam ediyor. Bende İzmit’teki dairemi depremzede vatandaşlarımız için bağışlıyorum. Bu asrın felaketidir. Geçtiğimiz günlerde bölgeye gittim ve bizzat yaşananları, Gümüşhanelilerin orada nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu gördüm. Karıncanın su taşıması misali çalışmaya devam etmeliyiz. Herkesin ne yapabiliriz demesiyle bu ateşi söndüreceğiz. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.

“Ülke olarak bir sevgi, kardeşlik, dayanışma hikayesi yazıyoruz”

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı İsmail Akçay ise depremlerin Avrupa Birliğindeki birçok ülkeden daha büyük bir coğrafyayı etkilediğini belirterek, “Sözün bittiği yerdeyiz. Biz millete olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğimizle bütün zorlukların üzerinden geldik, yine geliriz. Geçtiğimiz hafta düzenlediğimiz kampanyada bursla okuyan bir öğrenci bile yardım malzemesi getirip aracımıza bıraktı. Bu beni çok etkiledi. Ülke olarak bir sevgi, kardeşlik, dayanışma hikayesi yazıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından söz alan STK temsilcileri önerilerini aktardı. Görüşler içerisinde her güne tek kalem malzeme talep edilmesi, deprem bölgesine Gümüşhane Aşevi kurulması yer aldı.