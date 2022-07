Vali Taşbilek, Kurban Bayramı trafik denetimine katıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi için gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.

İkisu Uygulama Noktasında Kurban Bayramı trafik denetimine katılan Vali Taşbilek, vatandaşlardan trafikte daha dikkatli olmalarını, kurallara uymalarını ve emniyet kemerlerini mutlaka takmalarını istedi. Denetimde durdurulan araçların sürücülerine ve yolcularına pestil ve köme ikram eden Vali Taşbilek, ‘Bayramınız Kemerli Olsun’ sloganı ile sürücüleri uğurladı.

“Bayramınız Kemerli Olsun”

Kurban Bayramı trafik denetiminin vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için yapıldığını söyleyen Vali Taşbilek, “Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmesi için ülkemizin her yerinde olduğu gibi şehrimizde de alınan tedbirleri denetledik. Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve trafikte bayram vesilesi ile evlerine, ailelerine gitmek isteyen vatandaşlarımızın araçlarını durdurarak hem onlara bir farkındalık oluşturup hem de bayramlarını kutlamak ayrıca dikkatle yolculuk yapmalarını tavsiye etmek niyetiyle bugün böyle bir uygulamayı yaptık. Bayram vesilesi ile seyahat eden bütün vatandaşlarımıza lütfen dikkatli olun diyorum, her iki saatte bir 10 dakika mola vermelerini tavsiye ediyoruz. Ön ve arka koltuklarda mutlaka emniyet kemerlerinin takılı olmasını tavsiye ediyoruz, diliyoruz. Bayramınız kemerli olsun diyor, bayramda seyir halinde olan her vatandaşımızın bayramını tebrik ediyoruz” dedi.