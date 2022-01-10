banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Türkiye ihracat iklimi endeksi Aralık’ta 53,9 oldu
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022’de görücüye çıktı
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota
Kırgızistan’dan Kazakistan’a nota

Vali Taşbilek gazetecilerle buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

GÜMÜŞHANE 10.01.2022, 11:37
Vali Taşbilek gazetecilerle buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Jandarma Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü, gazete sahipleri, muhabirler ve ajans temsilcileriyle buluşan Vali Taşbilek, demokrasinin dördüncü büyük kuvveti olan basının kamu yararı açısından çok önemli bir faaliyet yürüttüğünü belirterek, gazetecilerin gününü kutladı.

“Çok değerli bir hizmet yürütüyorsunuz”

Gümüşhane’ye geldiğinden beri basından büyük bir destek gördüğünü kaydeden Vali Taşbilek, “Çalışmalarımızda en büyük yardımcımız, en büyük destekçimiz olarak değerli basın mensuplarımızı gördük. Bu vesile ile hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Yaptığınız hizmetler kamu yararı açısından, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, eksik giden birtakım hizmetler varsa gerek kamu hizmetlerinde gerekse toplumsal ilişkiler açısından bizlere her zaman bir ışık olmuştur, bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Bu nedenle çok değerli bir hizmet yürütüyorsunuz. Bizim de hizmetlerimizin vatandaşlara doğru ulaşabilmesi açısından çok önemli bir misyonunuz var. Ben hepinize ailelerinizle birlikte sağlık diliyorum. Her zaman gönlümüz, kapımız size açık. Burada sizin hizmetleriniz noktasında da bize düşen ne ise her zaman yanınızda olduğumuzu, sıkıntıları giderme noktasında en üst düzeyde takipçisi olacağınızı bilmenizi isterim. Gününüz kutlu olsun” açıklamasında bulundu.

“Bizim için memleket meseleleri kendi menfaatlerimizin önündedir”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’e daveti için teşekkür eden Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ise yerel basının özellikle pandemi sürecinde yaşadığı zorluklardan bahsederek, “Biz de bir kamu görevi yapıyoruz. Elimizden geldiğince kurumlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Ben bütün basın mensubu arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki, bizim için memleket meseleleri kendi menfaatlerimizin önündedir. Hep böyle olmuştur. Bu konuda bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Zaman zaman kamu tarafından yalnız bırakıldıklarını dile getiren Köprülü, “Bütün memleketin sıkıntılarını yazmaktan bizlere sıra gelmedi. Herkesin derdine koşuyoruz, kendi sıkıntılarımız arada kaybolup gidiyor. Belirli günlerde hatırlanmak her insanın gururunu okşar. Biz de bundan dolayı mutluyuz ama şunu anlatamadık kurumlarımıza ve Gümüşhaneli vatandaşlarımıza da bu mesajı vermek istiyorum. Adalet birgün herkese lazım olacak diye bir söz vardır, yerel basın da birgün herkese lazım olacak. Yerel basın bittiği zaman ah vah fayda etmeyecek” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 19 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta de Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 20 18
17. Deportivo Alaves 20 17
18. Elche 19 16
19. Cádiz 20 14
20. Levante 20 11