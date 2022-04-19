Vali Taşbilek: Gazeteciler toplumun vicdanıdır

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Ramazan ayı başladığından beri il genelinde toplumun tüm kesimleriyle iftar sofrasında bir araya gelme geleneğinde bu kez kent genelinde görev yapan gazetecilerle iftar sofrasını paylaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar programında gazetecilerle bir araya gelen Vali Taşbilek, gazetecilerin toplumun vicdanı olduğunu söyledi.

Gazetecilerin aynı zamanda toplumun yükünü çeken insanlardan birisi olduğunu aktaran Vali Taşbilek, “Basın, kamu hizmetinin olmazsa olmazıdır. Haber alma özgürlüğü demokratik devletlerin en temel taşıdır. Gazetecilik aynı zamanda toplumun vicdanıdır. Bu vicdanı dengeleme noktasında çok kıymetli görev ifa ediyorsunuz. Bugün de kutsal bir vesileyle bir aradayız. Bir iftar sofrasında bir arada olduk. Ramazan ayınızı kutluyorum. 2 yıldır insanlar birbirinden kaçıyordu. Şükürler olsun ki bu nimetlerin ne demek olduğunu bu yıl daha kıymetli olarak anlıyoruz. Allah bir daha ağır imtihanlarla insanlığı terbiye etmez inşallah” dedi.

Gazetecilerden kendilerinin atladığı, göremediği, kendilerine yanlış intikal eden, doğru zannettikleri yanlışları da kendisiyle paylaşarak vebalden kurtarmalarını isteyen Vali Taşbilek, bütün Gümüşhanelilerin Ramazan ayını tebrik ederek sağlık içerisinde Ramazan Bayramına ulaşmayı temenni etti.

Programa katılan Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü de 2 yıldır Covid-19 salgını nedeniyle bu tür etkinlikler düzenlenmediğini hatırlatarak, “Ramazanda bu tür birliktelikleri özlemiştik. Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ardından 2 yıllık bir aradan sonra mübarek iftar sofralarında yeniden bir araya gelmekten dolayı çok mutluyuz. Valimize böyle bir sofra etrafında bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün dünya ve ülkemiz artık bu tür salgınları tekrar yaşamaz. Birbirimize hasret kalmayız, Ramazan’ın maneviyatına uygun şekilde birlikteliğimiz devam eder inşallah” ifadelerini kullandı.