banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Galatasaray - Barcelona maçının hakemi belli oldu!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Defineci profesörden ’Pişmanım’ açıklaması!
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
Meteorolojiden 5 il için zirai don uyası
Fenerbahçe, Buse Naz’ın sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe, Buse Naz’ın sözleşmesini uzattı

Üniversiteliler köy okulunda öğrencilerle buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Topluluğu (GÜSOSYAL) tarafından Tekke Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan eğlence programına katıldı.

GÜMÜŞHANE 15.03.2022, 16:11
Üniversiteliler köy okulunda öğrencilerle buluştu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Üniversitesi Öğrencileri Sosyal Yardımlaşma Topluluğu (GÜSOSYAL) tarafından Tekke Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için hazırlanan eğlence programına katıldı.

Gümüşhane Taraftarlar Derneği bünyesinde faaliyet gösteren GÜSOSYAL tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tekke Köyü İlkokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için eğlence programı düzenlendi.

Etkinlikte öğrencilere GÜSOSYAL topluluğu tarafından hazırlanan hediyeler Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, eşi Sibel Taşbilek ve Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci tarafından dağıtıldı.

Palyaçolar eşliğinde müzikle dans eden ilkokul öğrencileri etkinlikten büyük keyif aldı. Vali Taşbilek, daha sonra okul bahçesinde çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun parkurunu boyadı.

Etkinliğin sonunda Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek ve eşi Sibel Taşbilek’e Gümüşhanespor forması hediye edildi.

“Bu organizasyonu düzenleyen sosyal sorumluluk sahibi genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum”

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, etkinlikten büyük keyif aldığını belirterek, “Hem evlatlarımızın yanında olmak hem de ilimize değer katan üniversite öğrencilerimiz ve gençlerimizle önemli bir sosyal sorumluluk projesine katıldık. Bu etkinlikten çok keyif aldım. Çocuklarımızla beraber olduk. Çocuklarımız için değişik etkinlikler ve hediyeler vardı. Hepsinden dolayı üniversite gençliğimize, bu organizasyonu düzenleyen sosyal sorumluluk sahibi genç kardeşlerimize, İl Milli Eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, değerli muhtarımıza her şeyden ziyade küçücük evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Daha önce Salyazı köyünde de buna benzer bir etkinlik yapmıştık. Üniversiteli kardeşlerimizle ilimizin kaynaşması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin küçük evlatlarımıza yol gösterme ve onlara örnek olma, mutlu edebilme noktasındaki çabaları da bizim için çok önemli ve kıymetli. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

“Daha güzel imkanlar bulmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz”

Faaliyetlerinin süreceğini kaydeden GÜSOSYAL Kurucu Başkanı Ramazan Koç ise “Bugün burada çocuklarımızla birlikte sosyal etkinlikler düzenledik. 2014 yılında kurulduğumuz günden itibaren Gümüşhaneli birisi olarak Gümüşhane’deki sosyal imkansızlıklara karşı ve şehrimizdeki gerek üniversiteli gençler gerekse şehrimizin kendi gençleri dahil daha elverişli koşullarda daha güzel imkanlar bulmaları çerçevesinde faaliyet gösteriyoruz. Bu süre çerçevesinde tabi ki birçok sıkıntıyı da beraberinde yaşadık. Özellikle bağış ve destek noktasında sıkıntılar çektik. Buradan iş adamlarımıza ve siyasetçilere sesleniyoruz Gümüşhaneli gençler olarak biz hem Gümüşhanespor’a destek çıkıyoruz hem de GÜSOSYAL olarak öğrencilere de fayda sağlamaya çalışıyoruz. Bugün burada palyaçolar eşliğinde öğrencilerimize etkinlik düzenledik” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19