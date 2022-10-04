Üniversite için Gümüşhane’ye gelen öğrenciler doğayla buluştu

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde üniversite eğitimi almak için gelen öğrenciler düzenlenen kamp programıyla doğayla iç içe anlar yaşadı.

Torul Gençlik Merkezi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına sunulan projenin kabul edilmesiyle birlikte üniversite okumak için ilçeye gelen ve Bakanlığa ait yurtlara kayıt yaptıran öğrenciler için doğa kampı programı düzenlendi.

İlçeye bağlı Altınpınar köyü yaylasında gerçekleştirilen kamp programında çadırları kuran öğrenciler geceyi burada geçirdi.

Kamp ateşinin yakılarak saz eşliğinde türkülerin söylendiği, horonların oynandığı ve eğlenceli anların yaşandığı programda doğa yürüyüşü de yapan öğrenciler ertesi gün ilçe merkezine geri döndü.

Tüm kamp malzemelerinin yapılan projeye karşılık Bakanlık tarafından gönderildiği etkinliğin devam edeceği öğrenilirken ilk programda 12 kişi kamp yapma fırsatı buldu.

Doğa kamplarıyla ile gençlerin sorumluluk duygusu ve dikkati, anında ve doğru karar verebilme yeteneğinin gelişmesine katkı sunulurken, bedensel ve ruhsal gelişime katkıda bulunulmasının yanında tabiatı sevme ve koruma alışkanlığı da kazandırılıyor.

Kamp liderlerinden Torul Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenörü Tolga Yılmazer, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilerin uyum programları doğrultusunda gençlerle çadır kampı projesini gerçekleştirdiklerini belirterek “Öğrencilerimiz bu proje sayesinde hem doğayı hem ilçemiz Torul’u tanıma fırsatı buldu. Öğrencilerimizi bu tür organizasyonlarla buluşturma devam edeceğiz” dedi.

Torul Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1.sınıf öğrencisi Ömer Erkol ise proje için emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Doğayla iç içe çok mutlu anlar yaşadık. İlk defa bu tecrübeyi de yaşadık” ifadelerini kullandı.

Aynı bölüm öğrencisi Metehan Mumcu da yurda kayıt yaptırdıktan sonra kendisini bir anda doğada bulduğunu belirterek “İlk önce çadır kurduk, yemek yedik. Bize bu deneyimi yaşatan Torul Gençlik Merkezine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.