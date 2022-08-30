Gümüşhane’nin Şiran ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ozanca köyünde yaşayan Ramazan Koç (63), odun yüklü traktörüyle köyüne dönerken Fındıklı mevkiinde aracı devrilmek üzereyken atlayınca traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan 4 çocuk babası Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi Ozanca köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.