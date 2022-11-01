Torul’da kaçak silah operasyonu

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde Torul ilçesine bağlı Yıldız ve Kirazlık köylerinde ikamet eden 2 kişinin evlerinde el yapımı silah ve malzemeler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Yıldız ve Kirazlık köylerinde yaşayan K.Ş ve O.Ş’nin ev ve bağlılarında el yapımı silah bulundurduğu istihbaratının ardından çalışma yaparak adli makamlardan arama kararlarını aldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, İstihbarat Şube, Bomba arama köpeği ve Torul İlçe Jandarma ekiplerince yapılan bahse konu noktalarda yapılan arama sonucunda 4 adet 9 mm çapında tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 14 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 60 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 10 adet av tüfeği fişeği, 5 adet av tüfeği dipçiği, 1 adet av tüfeği il kundağı ve 3 adet av tüfeği namlu uzatma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili Torul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla tahkikata başlanırken K.Ş ve O.Ş çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.