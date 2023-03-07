Taş yüklü kamyon devrildi, yol ulaşıma kapandı

Gümüşhane’de taş yüklü kamyon kontrolden çıkıp devrilince karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen M.P yönetimindeki taş yüklü 25 EJ 712 plakalı kamyon Akgedik köyü kavşağına yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucunda kamyonun kasasındaki taşlar bölünmüş yolun ortasındaki refüje ve yola dökülünce ulaşım bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmalarının ardından yol temizlenerek ulaşıma açılırken sürücünün kazanın ardından olay yerinden uzaklaştığı iddia edildi.