banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Öğretmenler günü neden 5 Ekim’de kutlanır?
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Twitter'a 'Birdwatch' özelliği geliyor
Vitor Hugo Türkiye'de
Vitor Hugo Türkiye'de
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'
Küfürbaz papağanlar 'sürüldü'

Tarihi köy odalarına ulaşmak için 18 kilometre yürüdüler

GÜMÜŞHANE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KULÜBÜ (GÜDAK) ÜYESİ SPORCULAR MERKEZE BAĞLI SARIÇİÇEK KÖYÜNDE BULUNAN 150 YILLIK TARİHİ KÖY ODALARINA ULAŞMAK İÇİN 18 KİLOMETRELİK PARKURU YÜRÜDÜ.

GÜMÜŞHANE 05.10.2020, 12:05
2
Tarihi köy odalarına ulaşmak için 18 kilometre yürüdüler

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular merkeze bağlı Sarıçiçek köyünde bulunan 150 yıllık tarihi köy odalarına ulaşmak için 18 kilometrelik parkuru yürüdü.

İki haftada bir pandemi kurallarına uygun olarak doğa yürüyüşleri düzenleyen ve Gümüşhane’nin dağcılık, doğa yürüyüşü ve tanıtım alanında en önemli sivil toplum kuruluşu olan GÜDAK, bu haftaki programını merkeze bağlı Sarıçiçek köyüne düzenledi.

Toplam 24 sporcunun katıldığı ve Zeynel Gündüz rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüş Torluk, Bayraktepe mevkiinden başladı. Çatalçam ve Karaçayır mevkilerini geçerek Sarıçiçek Köyü yaylasında ulaşan sporcular burada yemek molası verdikten sonra tarihi Sarıçiçek köy odalarını görmek için yola çıkarak köye ulaştı ve etkinliği tamamladı.

Aradan geçen 150 yıla rağmen zarafetini ve güzelliğini koruyan, usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarını hayranlıkla inceleyerek bol bol fotoğraf çeken grup üyeleri daha sonra araçla Gümüşhane’ye döndü.

Etkinliğe katılan sporculardan Samime Özyurt, müthiş bir el emeğiyle işlenen köy odalarının kesinlikle görülmeye değer bir mekan olduğunu belirterek, “Tertemiz havasıyla yaptığımız doğa yürüyüşü ve yayladaki insanların misafirperverliği sayesinde güzel bir gün geçirdik. Ruhumuza renk katan bu tür etkinliklerin devamını bekliyoruz” dedi.

GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise etkinliğe katılan sporculara ve köy sakinlerine ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
30°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Ekim 2020
İmsak 05:34
Güneş 06:58
Öğle 12:58
İkindi 16:11
Akşam 18:47
Yatsı 20:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2