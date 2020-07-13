banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir...
Sürekli esniyorsanız nedeni bu olabilir...
Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu
Baba-Oğul ve Anne-Kız Kampı renkli görüntülere sahne oldu
Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
Ünlü komedyen Ata Demirer'den Ezine peyniri paylaşımı
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı

Şehrin stresinden uzaklaştılar

GÜMÜŞHANELİ DAĞCILAR GÖKYÜZÜNÜN BİNBİR ÇEŞİT HALİNİN YÜZEYİNE DÜŞTÜĞÜ ALTINPINAR GÖLÜNDE PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK ÇADIRLI KAMP DÜZENLEDİ.

GÜMÜŞHANE 13.07.2020, 10:50
7
Şehrin stresinden uzaklaştılar

Gümüşhaneli dağcılar gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü Altınpınar Gölünde pandemi kurallarına uygun olarak çadırlı kamp düzenledi.

Zengin flora ve faunasının oluşturduğu doğal güzellikleriyle adeta büyülü bir görüntü oluşturan Altınpınar Gölü şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Altınpınar Köyü sınırlarında yer alan Altınpınar Gölünde pandemi kurallarına riayet ederek kamp ve doğa yürüyüşü yaptı.

Gölün etrafında 12 adet çadır kurarak bir gece konaklayan 20 sporcu şehrin stresinden uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi. Pandemi tedbirleri nedeniyle akraba yada aynı evde oturanların aynı çadırda kaldığı etkinlikte önceki programlarda olduğu gibi tek bir sofrada değil de ekipler halinde sofralar kurularak sporcular temastan uzak tutuldu.

Yemyeşil doğası ve güzellikleriyle eşsiz bir görünüm sunan bölgede sporcular konakladıkları gecenin sabahında göl alanından Altınpınar yaylasına oradan da zirveye tırmanarak toplamda 12 kilometrelik parkurda doğa yürüyüşü de gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD) Şube Başkanı Murat Akçay, orman içinden ilerleyerek gidilen gölün doğa tutkunu ve şehrin stresli ortamından uzaklaşmak isteyenler için çok önemli bir dinlenme merkezi olduğunu söyledi.

Etrafındaki tarihi yaylalarda pansiyon turizmi, ATV ve atlı turizme rahatlıkla hizmet edebilecek Altınpınar Gölünün doğal yürüyüş parkurları, binbir renkli çiçekleri, göl manzarası ve doğal güzellikleriyle görenleri büyülediğini kaydeden Akçay, Gümüşhane’ye 37, Torul ilçesine 15 kilometre mesafedeki bölgenin etrafının tamamen sarıçam ormanları ile çevrili olduğunu, gölün bin 880 metre rakımda yer aldığını dile getirdi.

“Umarız bu güzel bölgemiz turizme kazandırılır”

Gökyüzünün binbir çeşit halinin yüzeyine düştüğü Altınpınar Gölünün eşsiz görüntüler oluşturduğunu kaydeden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “Bölgemizin doğa harikalarından olan Altınpınar Limni Gölü dağların arasındaki cennet misali bizi misafir etti. Her zamanki gibi insanın ruhunu dinlendiren bir ortamda buluştuk. Çiçeklerin ve çam ağaçlarının arasındaki bu güzel bölgemiz umarız turizme kazandırılır” dedi.

“Gölün etrafı tertemizdi”

Bölgede hemen her yıl kamp düzenlediklerini ve bu yıl sevindiren durumu yaşadıklarını anlatan Akbulut, “Etraf gelenler tarafından temiz tutulmuş. Piknikçi atığı yoktu. Her yıl çevre temizliği yaptığımız bu bölgede bu yıl buna gerek duymadık. Göl kenarında ve köyden geçerken Altınpınar köylülerin grubumuza ilgi göstermesi de bizleri ayrıca memnun etti. Bu bölgenin betonlaşmadan korunarak böyle kalması ve bu cennet bahçesi alanın yolunun biran önce asfalt yada betonla kaplanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
21°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29