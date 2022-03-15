Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Dural: "Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının halledileceğine olan inancımız tam”

Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural, Gümüşhane Sağlık-Sen Şubesi tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı kutlama etkinliğine katıldı.

Programın ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Dural, sağlıkta şiddet yasasının ve ücretlerinin düzenlenmesini talep eden doktorlar ve aile hekimlerinin grev kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sağlık çalışanlarına yönelik 5 müjde, aile hekimlerinin temel ücretlerinde artış ve döner sermayeden yapılan ek ödemelerin artacağı açıklamalarını değerlendirdi. Dural, "Türkiye’nin en zeki 20 bin öğrencisi, hekim oluyor, tıp fakültelerini seçiyor. Benim kızım da bir diş hekimi. Ben kendi çocuğumun geleceğini karartmak istemem. Bizim sendika olarak da hiçbir hekimin aldığı parada gözümüz yok. Tam tersine bu yapılan çalışmaların daha düzgün bir şekilde olması gereken komisyonda, sağlık komisyonunda görüşülmesi gerektiğini dillendirdik, bununla ilgili tepki gösterdik. Bilim ve Sanayi Kurulunda sağlıkçılarla ilgili bir konunun görüşülmesi yanlış. Biz bunu sorduğumuzda da verdikleri cevap, bir an önce çıkması için biz bu çalışmayı yaptık denildi. Bizim amacımız bunun sağlık komisyonuna gelmesi ve gerçekten hekimlerimizin hak ettikleri ücretlerin hem hekimlerimize hem de sağlık çalışanlarımıza verilmesi. Bizim amacımız hiçbir zaman hekimin aldığı parayı engellemek değil, hekimin aldığı paranın daha fazla olması ve gerçekten bunun komisyonda görüşülmesi, sahanın beklentilerini karşılamasıydı, sağlık çalışanları ve hekimlerimiz arasında huzursuzluğa yol açtılar. Biz bunu hiçbir zaman istemiyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanımız sorunları çok iyi bir şekilde algılamış”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarını da değerlendiren Dural, “Bugün Cumhurbaşkanımızın konuşmalarını yakından takip ettik, sahada dillendirdiğimiz birçok sıkıntıya değindi. Cumhurbaşkanımız sorunları çok iyi bir şekilde algılamış ve çözümünü dillendirdi. Bundan sonra rakamlar üzerinden en kısa zamanda hukuki olarak, yasal olarak bu çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz, bu sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sorunlarının da halledileceğine olan inancımız da tam” diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Dural son olarak doktorlar, hemşireler ve aile hekimleri tarafından alınan grev kararıyla ilgili de konuştu. Dural, “Hekimlerimiz eylem yapıyorlar. Bu zamana kadar biz çok fazla dillendirdik, yanlışı dile getirdik. Hiçbir hekimimiz, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyor. Biz Sağlık-Sen olarak şimdiye kadarki eylem kararlarında olduğu gibi bu eylem kararlarında da eylem kararımız var, eylem kararına uyup eylem yapmak isteyen hekimlerimizi sendikalar kanununa göre korumak için biz de bu tarihler için eylem kararımızı aldık” ifadelerini kullandı.