Post-modern darbe Gümüşhane AK Parti teşkilatı tarafından kınandı

AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı, 28 Şubat 1997’de gerçekleştirilen ve bin yıl sürecek denilen post modern darbeyi 25.yıldönümünde düzenlenen basın açıklamasıyla kınadı.

15 Temmuz Zafer Meydanında AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasına AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, sendika ve STK temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcıların ellerinde, “Milletin mayası iman ve ahlak”, “Söz milletin karar milletin” ve “Son sözü millet söyler” yazılı pankartları taşıdığı basın açıklamasında konuşan AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Av. Celalettin Köse, motivasyonunu 27 Mayıs darbesinden alan 28 Şubat sürecinin milletin inancına, iradesine, değerlerine, insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüklere yapılan fiili bir darbe olduğunu, bir darbenin tarihi olduğu gibi vesayetin, antidemokratikliğin, karanlık bir zihniyetin de ismi olarak tarihe geçtiğini söyledi.

"Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur"

28 Şubat’ta sözde “irtica tehdidi” ile medyanın darbeci zihniyete ram olarak “Topyekün Savaş” manşetleri attığını, Ankara sokaklarında tankların yürütüldüğünü, anti-demokratik MGK kararları alındığını, “demokrasiye balans ayarı” denilerek dönemin hükümetinin istifaya zorlandığını, “1000 yıl sürecek” dedikleri 28 Şubat Post-Modern darbesi ile insanların ayrımcı, ötekileştirici, insan haklarına aykırı uygulamalara maruz bırakıldığını ve milyonlarca insanın hayatının karartıldığını ifade eden Köse, “Kadınlarımız ve genç kızlarımız, ne acıdır ki bu karanlık sürecin en büyük mağdurlarından olmuştur. Darbecilerin kurduğu ikna odalarında nice kadın, inançları hiçe sayılarak horlanmış ve baskıya maruz kalmıştır. Başörtüleri açılmaya zorlanmıştır. Bu odalarda psikolojik baskılara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu üniversitelerdeki, liselerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmış ve etkisi bugün dahi süren travmalar geçirmiştir. O dönemde uygulanan kanunsuz başörtüsü yasağı ile kadınların çalışma hayatında var olmaları engellenmiştir. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları ellerinden alınmıştır. Ülkesi, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi kategorize edilerek “Yeşil sermaye” adı altında ötekileştirilmiştir” dedi.

"28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız"

28 Şubat darbesinin vesayetçi sistemin ilk tezahürü olmadığını ve sonu da olmadığını kaydeden Köse, “15 Temmuz hain darbe girişimi de aynı kaynaktan beslenen vesayetçi sistemin dışa yansıyan bir suretidir. Ülkemizde yaşanan bazı gelişmelere ve dillendirilen, mırıldanılan, hayali kurulan özlemlere bakılırsa 28 Şubat zihniyeti ne yazık ki bazı mahfillerde hala diriliğini korumaktadır. Devletimizin 28 Şubat’ın acılarını sağaltmak ve iyileştirmek adına yaptığı muazzam çalışmalarına rağmen bu zihniyetin söylemleri, eylemleri ve kamuflajlı darbe yılları nostaljileri; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktadır. Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için “bin yıl sürecek” diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi; ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve Milli İrade’ye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz Darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır. Bu vesile ile ülkemizde 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz gibi insan onurunun, insan haklarının, demokrasi ve değerlerimizin hiçe sayıldığı günlerin bir daha yaşanmaması için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor, 20 yıldır her şartta ve koşulda özellikle darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.