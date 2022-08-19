Petrol kentinden Gümüş kentine geldiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Anadoluyuz Biz” projesi çerçevesinde 3 günlüğüne Gümüşhane’ye gelen Batmanlı genç kızlar davul zurnayla karşılandı.

Bakanlık tarafından gençlerin tarihi ve kültürel mirasları tanımaları ve gönüllülük bilincini özendirici faaliyetlere katılmaları amacıyla gerçekleştirilen “Anadoluyuz biz” projesi çerçevesinde Batman’dan gelen 17-23 yaş arası 40 genç kız Gümüşhane’yi ziyaret etti.

Program çerçevesinde Gençlik Merkezinde halk oyunları ekiplerinin davul-zurna eşliğinde oynadığı oyunlarla karşılanan öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.

11 saatlik yolculuğun ardından ulaştıkları Gümüşhane’de kız öğrenci yurdunda konaklayacak gençler kentin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesinde gezi ve çevre temizliği yaptıktan sonra Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesine geçecek. Ardından Kelkit ilçesinde şehit Piyade Er Selman Güler’in ailesi ve kabrini ziyaret edecek olan heyet Karaca Mağarası, Torul Kalesi Cam Seyir Terasını ziyaret edecek, Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezinde doğa yürüyüşü yaptıktan sonra Limni Gölünü gezecek.

Etkinlik için Batman’dan gelen Candan Direk, “Proje kapsamında petrol kentinden Gümüş şehrimize geldik. 11 saatlik zorlu yolculuktan sonra buraya geldik ama herşeye değdi. Herşey çok güzel, Gümüşhane çok güzel, etkinlikler ve planlama çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Senem Onay çok güzel karşılandıklarını ve kentin yeşilliğine hayran kaldığını belirtikten Fatma Hasanoğlu da “Gümüşhane’yi gelmeden önce araştırmıştım. Çok güzel karşılandık. Çok güzel ve keyifli geçiyor. Bakanlığımız tarafından ücretsiz sağlanan bu gezi için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gümüşhane Gençlik Merkezi Müdürü Selman Eroğlu ise proje kapsamında daha önce yine Batman’dan gelen erkek öğrencileri ağırladıklarını şimdi de kız öğrencileri misafir edeceklerini belirterek, “AnadoluyuzBiz projesi kapsamında Batman’dan 40 öğrenci ve 3 görevlimizi karşıladık. Kendilerini ilimizde ağırlamaktan çok mutluyuz. 3 gün boyunca tarihi turistik yerleri gezdireceğiz, sosyal projeler yapacağız. En güzel şekilde ağırlayıp uğurlayacağız” dedi.