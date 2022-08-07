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Ot biçme makinesinin üzerine düşen vatandaşın ayağı koptu

Gümüşhane’de traktöre bağlı ot biçme makinesi kayarak dengesini kaybedip düşen vatandaşın ayağını kopardı.

GÜMÜŞHANE 07.08.2022, 13:16
Ot biçme makinesinin üzerine düşen vatandaşın ayağı koptu

Gümüşhane’de traktöre bağlı ot biçme makinesi kayarak dengesini kaybedip düşen vatandaşın ayağını kopardı.

Edinilen bilgiye göre emekli olup merkeze bağlı Demirören köyüne yerleşen ve 5-6 yıldır hayvancılıkla uğraşan 63 yaşındaki Cemil Hayal, Aşağı Çayırlar mevkiinde ot biçen traktörün yanına gitti.

Makinenin ulaşamadığı yerlerdeki otları biçen Hayal, bu sırada kayarak dengesini kaybedip traktöre bağlı ot biçme makinesinin üzerine düştü. Sol ayağını makineye kaptıran Hayal’in bilekten aşağı ayağı komple parçalandı.

Olay yerindeki köy muhtarı Ekrem Hayal ve vatandaşların kanamayı durdurmak için gömlekleriyle tampon yapmalarının ardından yaralı Cemil Hayal, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan ameliyat sonucu sol ayağı bilekten aşağısı tamamen parçalanan Hayal’in bacağı bileğe yakın bir noktadan kesildi.

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parçalı az bulutlu