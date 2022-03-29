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Muhtarlar bu kez devletin taleplerini dinledi

Gümüşhane’de Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından “Hep biz devletten istedik, şimdi devletimiz bizden ne istiyor” ana temasıyla organize edilen toplantıda protokol üyeleri ve muhtarlar bir araya geldi.

GÜMÜŞHANE 29.03.2022, 13:37
Muhtarlar bu kez devletin taleplerini dinledi

Gümüşhane’de Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği tarafından “Hep biz devletten istedik, şimdi devletimiz bizden ne istiyor” ana temasıyla organize edilen toplantıda protokol üyeleri ve muhtarlar bir araya geldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 223. Şube Müdürlüğü sosyal tesislerinde gerçekleştirilen programda bugüne kadarki programların aksine muhtarlar kamudan herhangi bir talepte bulunmazken yaşanan bu duruma Vali Kamuran Taşbilek “Türkiye’de örneği nadir olan bir çağrıdır” diyerek teşekkür etti.

“Aziz milletin temsilcileri olduğunuz için bizim için çok değerlisiniz”

Etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun selamını muhtarlara ileten Vali Taşbilek, Türkiye’de doğrudan demokrasinin direk temsilcisi olan muhtarların devlet geleneğinde de çok kıymetli olduğunu belirterek, “Milletimiz çok değerli olduğu için, devletimizin temeli, dayanağı olduğu için sizler de o aziz milletin direk temsilcileri olduğunuz için bizim için çok değerlisiniz. Kapımız, gönlümüz her daim size açık. Ne gerekiyorsa, devletimizin imkanları çerçevesinde, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü ihtiyacınızda, sadece kamusal ihtiyaçlar değil insani olarak yapabileceğimiz ne varsa abi, kardeş olarak üstümüze düşen neyse her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Devletimizin hizmetlerinin vatandaşa ulaşması noktasında muhtarların bizim gözümüz, kulağımız ve elimiz olduğunu çok iyi biliyoruz” dedi.

“Ramazana girerken hiç boynu bükük kimsemiz kalmasın”

Muhtarlardan rahmet ve merhamet ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala köylerde ihtiyaç sahibi insanları mutlaka kendilerine bildirmelerini isteyen Vali Taşbilek, “Şimdi size çok önemli bir görev düşüyor. Köylerinizi bir daha tarayın. Darda kalmış, mazlum, sıkıntılı, bizim her türlü çabamıza rağmen ulaşamadığımız yetimimiz, hastamız olabilir onları bize bir şekilde ulaştırın ki mübarek Ramazanı hepimiz birbirimizden emin bir şekilde, birbirimize sahip olarak geçirelim. Bu konu muhtarlarımıza vebal olsun. En önemli konu bu. Ramazana girerken hiç boynu bükük kimsemiz kalmasın. Devletimiz onların sıkıntılarını çözecek güçtedir” diye konuştu.

“Çığ, heyelan döneminde hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın, hiçbir vatandaşımız zarar görmesin istiyoruz”

Vali Taşbilek konuşmasında son günlerde bahar mevsiminde havaların ısınması, donma-çözünme olaylarının artmasına bağlı olarak sık sık gerçekleşen heyelan ve çığ hadiselerine karşı da uyarılarda bulunarak “Bu aralar kıştan, bahara geçiş dönemindeyiz. Geçen gün Kürtün’de acı bir hadise yaşadık, bir çocuğumuz hala komada yatıyor. Allah yardım etsin. Tonya’da 4 vatandaşımız rahmete kavuştu bir taşın arabaya düşmesiyle. Bölgemizle ilgili ben bütün arkadaşlarımıza talimat verdim, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun da bu manada bütün illere talimatları var. Bütün illerde en sıkıntılı yerleri tarıyoruz, araştırıyoruz. Bizim atladığımız, sizin heyelan ve çığa dair her daim gördüğünüz yer varsa lütfen hemen haberimiz olsun. Ekiplerimiz çalışıyor. Sizlerle işbirliği içerisinde bütün riskli bölgelerimizi belirleyip çığ, heyelan döneminde hiçbir vatandaşımızın burnu kanamasın, hiçbir vatandaşımız zarar görmesin istiyoruz. Bu noktada da sizden yardım talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de “Bizler beraber seçildik, beraber vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Zor bir süreçten geçtik. Pandemi süreci nedeniyle bir süredir bir araya gelemiyorduk. Gümüşhane Belediyesi olarak sizlerin emrindeyiz. Elimizden ne gelirse, gücümüz neye yeterse o konuda sizlerin emrinde olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye konuştu.

“Bugün de muhtarlarımızı toplayalım, devletimizin bizden istediği bir şey var mıdır diyerek sizleri dinleyelim istedik”

Etkinliğin ev sahibi Gümüşhane Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir ise “Bugün muhtarlarımız ve bürokratlarımızı bu kahvaltıda buluşturmak istedik. Her yapılan toplantıda muhtarlarımızın taleplerini dinliyorsunuz. Dernek yönetimi olarak bugün de muhtarlarımızı toplayalım, devletimizin bizden istediği bir şey var mıdır diyerek sizleri dinleyelim istedik. Her zaman muhtarlar istiyordu bu sefer de bakalım ki devletimiz bizden ne istiyor dedik. Devletimizin istekleri resmi yazışmalarla size geliyor ama bugün hep birlikte konuşalım istedik. Pandemi sürecinden geçtik. Bu süreçte bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ve muhtarlarımız çok değerli işler, büyük katkılar yaptı. Yoğun kış şartlarında karla mücadele çalışmaları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun yağışa rağmen çok sıkıntılar yaşanmadı yollarımızda” dedi.

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