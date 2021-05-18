Milli sporculardan Vali Taşbilek’e ziyaret

Gümüşhane’de çeşitli dallarda mücadele eden milli sporcular 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Vali Taşbilek’i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, şube müdürleri ve antrenörlerin de hazır bulunduğu ziyarette Vali Taşbilek milli sporculara çeşitli hediyeler takdim etti.

Burada yaptığı konuşmada gençlerin bayramını kutlayan Vali Taşbilek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurduğu cumhuriyeti, devleti ve nesilleri emanet gençlerimize ve çocuklarımıza teslim ve emanet ediyor. Gençliğin hem cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gözünde hem de ondan sonra onu takip eden bütün yöneticilerimiz, devlet büyüklerimiz ve bizlerin gözünde çok ayrı çok özel bir değeri var. Sizlerim bir özelliği de memleketimizin şanlı bayrağını, İstiklal Marşını uluslararası arenalarda göndere çektiren, istiklal marşımızı söyleten, ülkemizin başarısı uğruna ter döken, azimle çalışan gençlerimizsiniz, kardeşlerimizsiniz. Bu vesileyle de ayriyeten ülkemize yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem sporcu kardeşlerime hem de onların var olmasında büyük çaba sarf eden değerleri antrenörlerimize. Onların büyük gayretleriyle, yönlendirmeleriyle, özverileriyle bugünlere geldiniz. Onlara da ayriyeten teşekkür ediyorum. Hepinizin Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Hepinizin bu memleketin istikbali, ışığı, göznuru olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Memleket sizin omuzlarınızda, sizin çabalarınızla yükselecek” dedi.