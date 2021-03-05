Magandalar bu kez çeşmeyi hedef aldı

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Gözeler köyü yolu üzerinde insanların ve hayvanların faydalanması için yapılan çeşme magandaların kurşunlarına hedef oldu.

Doğası, manzarası ve soğuk sularıyla ünlü olan ve oldukça sık kullanılan güzergah üzerinde hayırsever bir vatandaş tarafından yapılan çeşme geçtiğimiz günlerde kurşunların hedefi oldu.

Kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların sık sık nefes almak için gittiği bölge olmasının yanında çok sayıda köy yolunun ulaşımının sağlandığı grup yolu olması nedeniyle yoğun bir trafiğin olduğu bölgedeki çeşme ile ilgili açıklama yapan Gözeler köyü muhtarı Önder Ödünç, “Kimi zaman ağaçlar, kimi zaman her bir vatandaşın vergileriyle alınan trafik işaret ve yön levhalarının bugüne kadar magandalar tarafından hedef alındığını görmüştük ama ilk kez hem insanların hem hayvanların faydalandığı bir çeşmenin kurşunların hedefi olduğunu görüyoruz. O betona çarpan kurşunlar geri dönük ona da isabet edebilirdi. Bu işi yapanın hem aklı hem de vicdanının olduğu konusunda şüphelerimiz var. Sözün bittiği noktayız. Allah bu tür varlıkları ıslah etsin” dedi.