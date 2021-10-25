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Limni Gölü beyaza büründü

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı da bugün Gümüşhane’nin yükseklerinde etkili olan kar yağışından nasibini alarak eşsiz görüntüye büründü.

GÜMÜŞHANE 25.10.2021, 13:34
Limni Gölü beyaza büründü

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı da bugün Gümüşhane’nin yükseklerinde etkili olan kar yağışından nasibini alarak eşsiz görüntüye büründü.

Torul ilçesi sınırlarında Zigana dağının yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ve ‘Huzur veren mekan’ olarak adlandırılan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı bölgede etkili olmaya başlayan kar yağışından nasibini aldı.

Kentin yüksek kesimlerinde bugün sabah saatlerinde başlayan ve neredeyse tüm tepeleri beyaza bürüyen kar yağışı tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan, "Zigana’nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkında da etkili oldu.

Yağışın ardından gölün etrafında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken beyaz gelinliğini giyen Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

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