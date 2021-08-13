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Kürtün’de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE 13.08.2021, 19:40
Kürtün’de trafik kazası: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Güvende yaylasından ilçe merkezine ilerleyen Erkan Şen yönetimindeki 01 SG 984 traktör, karşı yönden gelen Sezer Özkan yönetimindeki 29 AR 844 plakalı hafif ticari araçla Yeşilköy köyü mevkiinde çarpıştı. Hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken traktör sürücüsü Erkan Şen ve hafif ticari araçta bulunan Fatma Özkan yaralandı. Çarpma sonucu kontrolden çıkan traktör ise dereye yuvarlandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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