Köy evinde çıkan yangında piknik tüpü patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Söğüteli köyünde sabah saatlerinde bir köy evinde yangın çıktı. Yangında evin içerisinde bulunan piknik tüpleri patladı, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre sabah 04.30 sıralarında köyde yaşayan Halil Çakmak’a ait 2 katlı evin çatı katında yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında alevlerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte alanda bulunan piknik tüplerinin de patlamasıyla ciddi hasar meydana geldi.

Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımıyla yangın diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürürken çatı katı kullanılamaz hale geldi.