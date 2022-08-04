Kelkit’te muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde muharrem ayı nedeniyle Vali Kamuran Taşbilek’in katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Kelkit Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar eşliğinde muharrem orucunu açtı. Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek yaptığı konuşmada, “Böyle mübarek günde muharrem orucu vesilesiyle sizlerle beraberiz. Hepimiz İslam’la şereflenmiş Müslüman kullar olarak kıblesi, Kabe’si bir olan insanlar olarak güzellikleri, kardeşliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi paylaşıyoruz. Anadolu coğrafyasında Ehli Beyt sevgisi hepimiz için çok kıymetlidir. Peygamberimizin kutlu ailesi hepimizin ailesidir, hepimizin kutsalıdır, hepimizin canıdır. Anadolu coğrafyasında ev yoktur ki o evde bir Ali olmasın, o evde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Zeynep, bir Fatma olmasın. Canlarımız, kardeşlerimizsiniz. Bu günlerin hepimizin birliğine, beraberliğine vesile olmasını diliyorum. Sizler bizim canımız, ciğerimiz, Türk devletinin birliğinin, varlığının teminatı, çimentosu olan kardeşlerimizsiniz” dedi.

Köy muhtarlarının da böyle günlerde birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ettikleri programda muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Taşbilek, çay ocağında vatandaşlarla sohbet ettikten sonra ilçeden ayrıldı.

Programa Kaymakam Aziz Onur Aydın, Belediye Başkanı Aziz Nas, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, İl Genel Meclisi üyeleri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.