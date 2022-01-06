Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Gümüşhane’de kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip duvara çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Gümüşhane’de etkili kar yağışının ardından havaların ısınıp erime olayının ardından soğumayla birlikte don olayının gerçekleşmesi sonucu yollardaki gizli buzlanmalar hızla yol alan araçların kaza yapmasına sebep oluyor.

Dün Torul ve Harmancık tünelleri içerisinde gerçekleşen kazaların ardından bugün de Gümüşhane-Bayburt karayolunun Kale köyü mevkiinde bir otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Edinilen bilgiye göre Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Yunus Duran yönetimindeki 25 FH 199 plakalı otomobil, Kale köyü mevkiinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bölünmüş yolun diğer şeridine ardından da yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Sürücü Duran, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken o sırada karşı şeritten başka bir aracın geçmemesi de faciayı önledi.