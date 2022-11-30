Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Gümüşhane’de aldıkları istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışma sonucu uyuşturucu madde sevkiyatı yapılan otomobiller ve köy evinde uyuşturucu maddeler ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre il merkezinde ikamet eden S.K. ve A.K.G’nin içinde bulunduğu ticari otomobil ve Y.K. ve E.D’nin içinde bulunduğu ticari taksi ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptıkları bilgisini alan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri araçları durdurdu.

Şahıslar ve araçlarda yapılan kontrolde uyuşturucu madde arama köpeği “Altın”ın tepki vermesi üzerine adli makamlardan arama kararı alan Jandarma ekipleri yaptıkları arama sonucunda ticari taksi içerisinde yolcu olarak seyahat eden Y.K’nın oturduğu koltuk altında 50 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile A.K.G’nin üzerinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 625 TL para ele geçirdi.

Olayla bağlantılı olarak şüpheli A.K.G’nin Torul ilçesine bağlı Budak köyündeki ikametinde Torul İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uyuşturucu Arama ve Bomba Arama Köpeği unsurlarının katılımlarıyla yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği şarjörü, 6 adet mühimmat ile 30 gram esrar ile esrar öğütücü ele geçirilerek el konuldu.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.