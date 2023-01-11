Hafif ticari araç tünel içinde yan yattı: 2 yaralı

Gümüşhane çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği hafif ticari araç K1 bağlantı tüneli içerisinde yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Gümüşhane çevreyolu K1 bağlantı tüneli içinde meydana geldi. Çevreyolundan Gümüşhane’ye dönmek için K1 bağlantı tüneline giren 25 FP 046 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mensur Teymur’un (61) direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan yaralılar AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Tünel içerisinde yan yatan araç içerisinde bulunan sürücü Mensur Teymur ve Gülhanım Teymur 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilirken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan K1 bağlantı tüneli, polis ekiplerinin çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açıldı.