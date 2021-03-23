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Gümüşhane’ye çamur yağdı

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımından Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Gümüşhane’de etkilendi. Hafif yağışla birlikte gökten yere adeta çamur yağdı.

GÜMÜŞHANE 23.03.2021, 16:59
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Gümüşhane’ye çamur yağdı

Suriye ve Irak kaynaklı toz taşınımından Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Gümüşhane’de etkilendi. Hafif yağışla birlikte gökten yere adeta çamur yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan toz taşınımı uyarısının ardından Gümüşhane’de öğle saatlerinden itibaren görüş mesafesi düşerken aralıklı gerçekleşen hafif yağmur yağışıyla birlikte park halindeki araçların üzerleri çamur deryasına döndü. Bazı vatandaşlar araçlarını kendi imkanlarıyla temizleme yoluna giderken çok sayıda vatandaş oto yıkama servislerinin yolunu tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük ortalama yüzey toz konsantrasyonu uyarısında ise Gümüşhane’yi "59" rakamıyla orta derecede uyarmıştı.
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