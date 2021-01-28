Gümüşhane’nin ilk soğuk hava deposu hizmete girdi

Gümüşhane’nin ilk soğuk hava deposu tesisi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal kalkınma desteğiyle hizmete girdi.

Son yıllarda ürün çeşitliliğinin arttığı ve modern tesislerin sayısının çoğaldığı Gümüşhane’de Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibe desteği ile yapılan ilk soğuk hava deposu tesisi merkeze bağlı Mescitli köyünde hizmete girdi. 760 bin TL’lik tesise Tarım ve Orman Bakanlığı yüzde 50 hibe desteği verdi.

Tesisi ziyaret ederek yatırımcı Merdin Pehlivan’ın görüşlerini dinleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Edip Birşen, “İlimizde tarımsal üretimin arttırılması ile birlikte gıda ve tarımsal alanda faaliyet gösteren işletmelerimizin gerek sayı ve gerekse de kapasite olarak büyümelerini istiyoruz. Müracaatları devam eden Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında üreticilerimizin bu projelerden en üst düzeyde faydalanması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla üreticilerimizin, çiftçimizin yanında ve hizmetlerinde olacağız” dedi.

Bakanlığın desteğiyle Gümüşhane’de ilk soğuk hava deposu tesisinin hizmete girdiğini kaydeden Birşen, “İlimizde 22 bin 430 dekar alanda meyvecilik üretimi yapılıyor. 3 bin 418 dekar alanda yaklaşık 4 bin 500 ton elma üretimi yapılmaktadır. Proje kapsamında kurulan soğuk hava deposunda ilimizde en fazla üretilen meyve olan elmanın hasat mevsiminde depolanarak kış ve ilkbahar aylarında piyasaya sunulması planlanmaktadır. Yılda 500 ton elma depolanabilecek. Böylece elma üreticisi çiftçilerimizin gelir seviyesi ve sosyal standartlarının artırılması, elma üretiminin sürdürebilirlik ilkesine göre artırılarak gıda güvenliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Soğuk Hava Deposu tesisleri ilimiz için büyük önem taşıyor. Soğuk hava deposu tarladan ya da bahçeden toplanılan sebze ve meyvelerin ilk günki tazelik ve lezzetinde depolanarak uygun zamanlarda depolardan çıkarılıp piyasaya değerinde sunulması için yapılan bir sistem” diye konuştu.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bugüne kadar Gümüşhane’de 96 yatırımcıya 17 milyon 645 bin TL hibe desteği verildiğini dile getiren Birşen, “Devam etmekte olan 6 adet projenin tamamlanmasıyla birlikte toplam 102 adet projeye 20 milyon 645 bin TL. hibe desteği ile 653 kişiye istihdam imkanı sağlanmış olacaktır. Bu tesislerin ilimizde sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Kırsal kalkınma projelerine hibe desteğine yönelik başvurular 6 Mart 2021 tarihinde, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları başvurular ise 20 Şubat 2021 tarihinde sona edecek. Hibe desteğinden yararlanmak isteyenler üreticilerimizin bu fırsatı değerlendirilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.