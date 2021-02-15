banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
22 yıl hapsi isteniyordu, karar çıktı...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
İmamoğlu yönetimindeki İBB'den HDP'li Silopi belediyesine hibe...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
Teksas’ta acil durum ilan edildi...
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı
İstanbul için şiddetli fırtına uyarısı

Gümüşhane’nin düşman işgalinden 103.kurtuluş yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Covid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen törenle kutlandı. Törende Gara’daki 13 şehit nedeniyle top atışı yapılmadı.

GÜMÜŞHANE 15.02.2021, 11:55
2
Gümüşhane’nin düşman işgalinden 103.kurtuluş yıldönümü kutlandı

Gümüşhane’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü Covid-19 tedbirleri alınarak düzenlenen törenle kutlandı. Törende Gara’daki 13 şehit nedeniyle top atışı yapılmadı.

Bir televizyon kanalına çektiği program için Gümüşhane’de bulunan eski Bakanlardan Kürşad Tüzmen’in de katıldığı tören Hükümet Konağı avlusundaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Tören Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen, eski Bakan Kürşad Tüzmen ve Gazilerin katılımıyla Valilik ve Belediye çelenklerinin anıta sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda Gümüşhane gazileri adına Gazi Ercan Kömürcü Vali Kamuran Taşbilek’e Türk bayrağı, Gazi Gazi Kaanoğlu Belediye Başkanı Ercan Çimen’e şehrin anahtarı ve Gazi Celil Tanguroğlu İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek’e kurtarılmış yurt toprağı hediye ederken, protokol üyeleri de gazilere buket takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gümüşhane’nin kurtuluş yıldönümü nedeniyle gönderilen tebrik mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmayı Belediye Başkanı Ercan Çimen yaptı.

Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü pkk tarafından şehit edilen 13 vatandaşa Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle kurtuluş günlerini pandemi kurallarına uygun şekilde yapmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Çimen, “Anadolu, ülkemizin ebedi varlık mekanıdır. Çünkü Anadolu’yu bizlere yurt kılan en önemli unsur şehitlerimizin kanıdır. Tarihimiz yüzlerce destansı hikayelerle dolu. Neredeyse Anadolu’nun her beldesinde, şehrinde eşsiz hikayelere rastlıyoruz. Bu eşsiz hikayelerden biri de şehrimiz Gümüşhane’de yazıldı. Bildiğiniz gibi şehrimiz 19 Temmuz 1916’da Rus işgaline uğradı. İşgal sonrası bayrağa, vatana ve İslam’a hizmet etmek için "Sefer bizim, Zafer Allah’ındır" diyen ordumuz ve milletimizin kahramanca mücadelesi sonunda 15 Şubat 1918 tarihinde ilimizdeki işgal sona ermiştir. 15 Şubat hepimizin gurur günü. Böyle bir şehrin vatandaşı, evladı olmaktan da büyük onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Bugün şehrimiz için önemli bir günü yaşıyor ve düşman işgalinden kurtuluşumuzun 103. yılını gururla kutluyoruz. Bundan tam 103 yıl önce atalarımız, işgal edilmiş bu toprakları düşmanlarımızdan temizleyerek, Türk milletinin asla esir edilemeyeceğini, dost-düşman tüm dünyaya haykırmıştır. Türkiye’nin her karışının kolay kurtulmadığı gibi Gümüşhane’miz de çok kolay kurtarılmadı. Çok büyük acılar, cefalar çekildi, ciddi sayıda şehit verilerek kurtarıldı. Tarihimizin eşsiz kahramanları canları pahasına bugün hür ve bağımsız bir hayat sürdürülen aziz vatanımızı bizlere miras bırakmıştır” dedi.

Gaziler adına konuşan Gazi Hüseyin Cahit Kaya ise milli diriliş ve şahlanışı ifade eden kurtuluş günlerinin millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığı, birlik, beraberlik ve var olma mücadelesinin verildiği kahramanlıklarla dolu bir mücadele olduğunu söyledi.

Tören "Kurtuluşu anlamak" temalı düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında birinci olan öğrencilerin eserlerini seslendirmesi, ödüllerinin verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 22 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 22 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16