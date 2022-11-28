Gümüşhaneli dağcılardan öğretmenlere zirvede sürpriz kutlama

Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları ve Gençlik Derneği (GÜDAK) düzenlediği doğa yürüyüşüne katılan eğitimci sporcularına zirvede gül takdim ederek sürpriz yaptı.

Gümüşhane’de yıllardan beri iki haftada bir düzenlediği doğa yürüyüşleriyle kentin tanımının yanında spor ve sağlıklı yaşamına katkı sunan GÜDAK, bu hafta rotasını Şiran ilçesine çevirdi.

Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağının 2 bin 50 metrelik karlı zirvesinden yürüyüşe başlayan sporcular daha sonra Şiran ilçesine bağlı Elmaçukuru ve Dilekyolu köylerine ulaşarak 14 kilometrelik etkinliğini tamamladı.

Toplam 38 doğaseverin katıldığı etkinlikte yürüyüşün başladığı nokta olan Tersun Dağı zirvesinde grubun öğretmen üyelerine gül takdim eden GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, “Tersun dağından başladığımız yürüyüşümüzü karlı bir ortamda bazen güneş bazen bulutlu havada iniş ve çıkışları olan keyifli bir rotada tamamladık. Her meslek grubundan insanların katıldığı doğa yürüyüşlerimize öğretmenlerimizden de katılanlar elbette oluyor. Bugünkü yürüyüşümüzü hepimizin üzerinde emeği olan, hamurumuzda mayası bulunan elleri öpülesi öğretmenlerimize adadık. Yürüyüşümüze katılan öğretmenlerimize parkur başlangıcında güllerimizi takdim ederek günlerini kutladık” dedi.

GÜDAK’ın jesti karşısında uygulanan sporculardan Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerinden Ayşe Dağlı, “Doğası harika bir yeri daha yürüdük bu hafta. Tatlı bir kar örtüsüyle güzel bir günü deneyimledik. Aynı zamanda GÜDAK sorumluları biz öğretmenler için hoş bir jest yapmış. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullanırken Bayburt Üniversitesi akademisyenlerinden Fatma Cebeci de “Öncelikle GÜDAK ailesine bu özel gün adına düzenledikleri etkinlik ve kutlama çiçekleri için teşekkür ederim. Eğitimin temelinde sevgi yatar. Bir eğitimci öğrencisine insana, doğaya ve aslında içinde yaşadığı dünyaya karşı sevgi ve merak aşılar. Ben de sevgiyle mesleğini yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmenler gününü kutlarım” diye konuştu.

Emekli öğretmenlerden Zehra Aygün ise “Bugün yapılan yürüyüş ayrı güzeldi çünkü Öğretmenler Günü içindi. GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut hepimizi düşünmüş Tersun dağının zirvesinde bizlere çiçek verdi. Çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.